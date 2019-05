Jussi Kärki siirtyy MTV:ltä Talouselämän johtoon

Talouselämä-lehden uudeksi päätoimittajaksi on nimitetty Jussi Kärki, 52. Hän on vuodesta 2016 lähtien työskennellyt MTV Uutisten talous- ja politiikan toimituksen päällikkönä ja sitä ennen saman median talouden ja politiikan toimittajana 2009–2016. Kärki on aiemmin toiminut toimitussihteerinä ja taloustoimittajana Kauppalehdessä 2000–2009.