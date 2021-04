Jussi Saramo vakavana Säätytalolla: ”Jos on näin, niin sitten on kyllä paljon vakavamman mietinnän paikka kuin joku yksi 100 miljoonaa johonkin suuntaan”

– Toivotaan, että tapahtuu edistystä, nyt on taas pieni neuvottelutauko.

Saramon mukaan koko ajan on päästy eteenpäin, mutta asiat pitäisi saada ratkaistua.

Myös Saramo oli mietteliäänä saatuaan uutisen perustuslakivaliokunnan ratkaisusta. Hallitus tarvitsee eduskunnassa opposition tukea EU:n elpymispaketin hyväksyntään, sillä perustuslakivaliokunta on päättänyt äänin 9–8, että paketin hyväksyntään tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö.

– Olen todella huolissani siitä, että… tämä meidän järjestelmä on ollut poikkeuksellisen toimiva… ja jos nyt on niin, että sillä järjestelmällä ei ole enää uskottavuutta, että politikointi ulottuu sinne asti… Jos on näin, niin sitten on kyllä paljon vakavamman mietinnän paikka kuin joku yksi 100 miljoonaa johonkin suuntaan.