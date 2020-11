Juuri nyt näyttää siltä, että Biden voittaa – UPIn Aaltola: ”Sininen muuri saattaa pitää”

– On hyvä ymmärtää, että jäljellä olevista äänistä – MI, PA ja WI – ylivoimainen osa saattaa hyvin mennä Bidenille. Syy, miksi ääniä ei enää Trumpista olisi syytä laskea, on melko selvä, Ulkopoliittisen instituutin (UPI) johtaja Mika Aaltola on tviitannut.