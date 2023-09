Jyty vaatii Metsäkeskukseen kohdistuvien leikkausten perumista

Metsäkeskus ilmoitti keskiviikkona aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 80 henkilön irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen. Ammattiliitto Jyty vaatii kohtuuttomana pitämiensä henkilöstöön kohdistuvien leikkausten perumista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Metsäkeskus on ilmoittanut irtisanomisten ja osa-aikaistamisten lisäksi mahdollisiksi säästötoimiksi myös lomautukset, luontaisen poistuman ja työsuhteen ehtojen muuttamisen.

– Metsäkeskukseen kohdistuu hallituksen hyväksymässä talousarvioesityksessä miljoonien eurojen säästötavoitteet. Ammattiliitto Jyty pitää säästötoimista Metsäkeskukselle aiheutuvia leikkauksia vastuuttomina, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo tiedotteessa.

Metsäkeskuksen työehtosopimuksesta neuvotteleva Jytyn työmarkkina-asiantuntija Päivi Salin huomauttaa, että Metsäkeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen vaatii riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä.

– Metsäkeskuksella on keskeinen rooli Suomen metsäelinkeinojen edistämisessä ja puunhuollon turvaamisessa. Sen rahoituksesta ja henkilöstöresursseista leikkaamalla sahataan kirjaimellisesti omaa oksaa, hän sanoo tiedotteessa.

Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa maa- ja metsätalousministeriö. Keskuksen tehtäviin kuuluu muun muassa metsänkäyttöilmoitusten käsittely ja rahoituksen myöntäminen nuoren metsän hoitotöihin ja tieinvestointeihin.

– Rahoitus on turvattava senkin takia, että Metsäkeskuksella on 400 000 euron lisätarve uuden Metka-lain käsittelyyn tarvittavan Sampo-tietojärjestelmän kehittämiseen. Metsäkeskuksella on tällä hetkellä myös 2-3 kuukauden edestä Kemera-hakemuksia jonossa henkilöstövajauksen takia, Salin kertoo.