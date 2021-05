Jytyn liittovaltuustolta varoitus: ”Vaarana on, että mennään rytinällä metsään”

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto toteaa olevansa äärimmäisen huolestunut kehityksestä, ”jossa kunnat työnantajina ovat lähteneet lisääntyvässä määrin sopimusshoppailun tielle heikentämällä useimmiten pienipalkkaisten ja muutenkin heikoimmassa asemassa olevien naisvaltaisten alojen henkilöstön työehtoja”. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tätä niin sanottua työehtosopimusshoppailua on kustannussäästöihin vedoten harrastettu aiemmin yrityksissä, mutta viime vuosina se on yleistynyt myös julkisissa palveluissa kunnissa ja niiden omistamissa yhtiöissä, Jytyn tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan ammattiliitto on törmännyt viimeisimpänä tapauksena konkreettisesti tähän työehtosopimusshoppailuun Oulun kaupungissa, jossa ateria- ja puhtauspalveluita on päätetty ulkoistaa. Päätös on riitautettu ja sitä käsitellään parhaillaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

”Jytyn liittovaltuusto ei hyväksy jäsentensä palkkojen halpuuttamista eikä työehtojen räikeää polkemista Oulussa eikä missään muuallakaan. Liittovaltuusto korostaa, että kuntien perustehtävä on pitää huolta siitä, että kuntalaiset saavat laadullisesti hyviä palveluja”, tiedotteessa sanotaan.

”Valitettavasti kokemukset ulkoistamisista osoittavat, että ulkoistetut palvelut eivät olekaan vastanneet mm. laadun osalta niitä kriteereitä, joita kilpailutustilanteessa on luvattu. Kokemukset osoittavat lisäksi, että hankintaosaamisessa on puutteita. Ostopalvelun tarkka sisältö ja lisäpalveluiden hinnoittelu jäävät liian usein valitettavan vähälle huomiolle.”

Jyty toteaa tiedotteessaan myös, että mikäli ulkoistamisvimmassa tuijotetaan vain yhtä mittaria eli kustannuksia tai kuvitellaan, että kilpailutuksen kautta löydetään runsaasti markkinaehtoista toimintaa, vaarana on, että mennään rytinällä metsään. Sen hankintaosaamisen puute on karulla tavalla osoittanut.

Jytyn liittovaltuuston mukaan on ensiarvoisen tärkeää lisäksi kehittää työn vaikuttavuutta ja työhyvinvointia käsi kädessä.