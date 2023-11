Kaakkois-Suomen rajan tilanne pysyi yöllä rauhallisena

Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella ei yön aikana ole saapunut turvapaikanhakijoita Suomeen, rajavartiosto kertoi viestipalvelu X:ssä kuuden aikaan aamulla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat sekä Niiralan rajanylityspaikka Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella ovat olleet suljettuina perjantain ja lauantain välisestä yöstä lähtien.

Muutama turvapaikanhakija tuli silti lauantaina Suomeen suljetun Nuijamaan rajanylityspaikan esteiden läpi sekä luvattomasti maastorajan kautta.

Kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Vartiuksen ja Sallan rajanylityspaikoille.

Vartiuksen rajanylityspaikalla Kainuussa yö ollut rauhallinen, kertoi Vartiuksen rajavartioaseman päällikkö, kapteeni Jouko Kinnunen STT:lle kahdeksan jälkeen maanantaiaamuna.

- Emme ole havainneet luvatonta toimintaa rajanylityspaikan alueella emmekä myöskään maastorajalla tällä suunnalla, Kinnunen sanoi.

Myös Lapin rajavartioston alueella yö on ollut normaali, eikä mitään poikkeavaa ole havaittu, rajavartiostosta kerrotaan. Sallan ja Raja-Joosepin rajanylityspaikat avautuvat kello kymmeneltä aamupäivällä.

YHTEENSÄ 106 ihmistä haki Vartiuksessa turvapaikkaa torstain ja sunnuntain välisenä aikana, Kinnunen kertoo.

Rajanylitysliikenne keskeytettiin Vartiuksessa sunnuntaina tilapäisesti useaan otteeseen. Kainuun rajavartioston apulaiskomentajan Tomi Tirkkosen mukaan syynä oli Venäjän viranomaisten toiminta.

- Käytännössä he ohjaavat raja-aukolle ihmisiä, joilla ei ole Suomeen maahantuloedellytyksiä, ja välillä siinä on polkupyöriä. Se ei mahdollista ajoneuvoliikennettä. He eivät myöskään omalta puoleltaan poista ihmisiä raja-aukolta, Tirkkonen sanoi STT:lle sunnuntaina.

Rajanylityspaikka avattiin maanantaiaamuna kello kahdeksan, ja liikenne on lähtenyt kulkemaan normaalisti molempiin suuntiin, Kinnunen kertoi.

Rajaliikennettä on Kinnusen mukaan tarvittaessa valmius rajoittaa myös tänään. Rajavartiostolla on käytössä myös Puolustusvoimien virka-apua tilapäisten esteiden rakentamiseen.

Uutista päivitetty klo 9.20