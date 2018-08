Kaakon kansanedustajat kesäkiertueella – ”Kurjistamiselle kaivataan nyt todella muutosta”

SDP:n Kaakkois-Suomen kansanedustajat Anneli Kiljunen, Suna Kymäläinen, Sirpa Paatero ja Satu Taavitsainen vierailivat Kymenlaaksossa kansanedustajien yhteisen kesäkiertueen merkeissä. Aurinkoinen perjantai vierähti tutustuen KymiRing -moottorirataan, yleisötilaisuuksissa Kouvolassa ja Kotkassa sekä kuullen ajankohtaisia terveisiä niin taksiautoilijoilta kuin ammatillisen koulutuksen parista.

– KymiRing on hyvä esimerkki hankkeesta, joka valmistuessaan, ja jo rakennusvaiheessa tuo alueelle kaivattua piristystä, Paatero sanoo.

Kesä perjantain myönteisiin uutisiin mahtui SDP:lle suotuisa gallup. Myönteinen vire ulottui myös yleisötilaisuuksiin, moni toivoi SDP:lle menestystä myös seuraavissa vaaleissa.

– Sipilän hallituksen järjettömät leikkaukset ovat koetelleet kovasti etenkin Kymenlaaksoa, jota rakennemuutos on jo ennestään ravistellut. Kurjistamiselle kaivataan nyt todella muutosta, Paatero toteaa ihmisten palautteeseen viitaten.

Tapaaminen Kymenlaakson taksin edustajien kanssa nosti esiin huolen juuri voimaan tulleen taksilain vaikutuksista. Kansanedustajat saivat matkaansa lain parannusehdotuksia ja esimerkiksi mittareiden tarpeellisuus korostui, jotta harmaan talous ei pääse alalla valloilleen.

Kiertuepäivä Kymenlaaksossa päättyi keskusteluun ammatillisesta koulutuksesta ja työpajatoiminnasta. Paateron mukaan huoli koko työpajatoiminnan tulevaisuudesta on suuri hallituksen ajaman maakuntauudistuksen yhteydessä. Laadukas työpajatoiminta on saatava jatkumaan, jotta jokaisella on mahdollisuus löytää vahvuutensa matkalla työelämään tai jatko-opintoihin.

Kansanedustajien yhteinen kesäkiertue jatkuu ensiviikon perjantaina Etelä-Karjalassa. 31.8. vuorossa on Etelä-Savossa.