Käärmelahti jatkaa STALin puheenjohtajana – ”Suun terveydenhoitoa ja koko hoitoalaa uhkaa tällä hetkellä katastrofaalinen työntekijäpula”

Savonlinnalainen suuhygienisti Seija-Sofia Käärmelahti (sd.) valittiin lauantaina 6. 11. järjestetyssä Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry:n liittokokouksessa jatkamaan liiton puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry on koulutettujen hammashoitajien ja suuhygienistien ammatillinen edunvalvoja ja Suomen suurin suun terveydenhoidon ammattijärjestö, joka toimii Tehyn yhteistyöjäsenjärjestönä.

Toiminnassaan STAL:n puheenjohtajana Käärmelahti haluaa erityisesti panostaa suun terveydenhoidon asemaan käynnissä olevassa hyvinvointialueuudistuksessa sekä suun terveydenhoidon riittämättömien resurssien korjaamiseen.

– Tulevien hyvinvointialueiden toiminnan suunnittelussa suun terveydenhoito on saatava saman arvoiseksi toiminnaksi muun terveydenhoidon kanssa. Jokaisella on oltava asuinpaikastaan ja varallisuudestaan riippumatta oikeus tasokkaaseen suun terveydenhoitoon, hän sanoo tiedotteessa.

– Hoitotakuun lyheneminen suun terveydenhoidossa kuudesta kolmeen kuukauteen on hyvä askel tähän suuntaan. Tämän lisäksi tarvitaan lisää ammattilaisia, moniammatillisuutta hoitoketjuihin ja asiakasmaksujen kohtuullistamista.

– Suun terveydenhoitoa ja koko hoitoalaa uhkaa tällä hetkellä katastrofaalinen työntekijäpula, joka osittain johtuu alan vetovoimaisuuden heikkenemisestä, opintojen keskeytymisestä ja työssä olevien alan vaihdosta. Koulutus ei myöskään vastaa kaikilta osin työelämän tarpeisiin, hän jatkaa tiedotteessa.

Käärmelahden mukaan alan vetovoimaa on lisättävä nopeasti ja tehokkainta tämä on toteuttaa lisäämällä uusia opiskelupaikkoja jo toimivien koulutusyksiköiden yhteyteen. Myös vuoropuhelua koulutuksen ja työelämän kesken on lisättävä. Tärkeää on myös työolojen kehittäminen ja palkkauksen parantaminen.