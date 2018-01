Kabulin pommi-iskun uhriluku nousi jo yli sadan

Kuukausien odottelun jälkeen lumisateet saapuivat viimein Teheraniin ja muualle Pohjois-Iraniin. Torstaina alkanut sade on tuonut joillekin vuoristoalueille lunta lähes puolitoista metriä.

Talvi on alueella ollut poikkeuksellisen lämmin. Lumentulosta ovat olleet innoissaan ainakin paikalliset hiihtoharrastajat. Kuvissa näkyy myös lapsia leikkimässä paksuissa hangissa.

– Tämä on uskomatonta. Tänään on satanut metrin verran lunta ja sade jatkuu edelleen. Autoni on hautautunut hankeen sivupeiliä myöten, kertoi länsimainen diplomaatti eräässä hiihtokeskuksessa.

Kaikki eivät ole innoissaan. Teheranin kaksi lentokenttää on suljettu, ja tuhannet autoilijat ovat jääneet jumiin moottoriteille.

Joillakin pohjoisilla alueilla pakkasen odotetaan kiristyvän jopa 20 asteeseen.

