Kabulin uhriluku noussut jo yli 90 henkeen, haavoittuneita lähes 160

Pariisissa Seinen tulvavedet ovat nousseet yhä korkeammalle. Tulvavesien on kerrottu yltäneen jo joidenkin rakennuksien kellareihin.

Kaupunkia piiskanneet rankkasateet ovat nostaneet joen pintaa useita metrejä korkeammalle normaalista. Ennusteiden mukaan joen pinta voi viikonlopun aikana nousta jopa kuuteen metriin, jolloin pinta on ainakin neljä metriä korkeammalla normaalista.

BBC:n mukaan monet Pariisin kadut ovat jo veden vallassa. Villeneuve-Saint-Georgesin alueella ihmiset ovat joutuneet turvautumaan veneisiin liikkuakseen teitä pitkin.

Tulvat ovat lisäksi laittaneet liikkeelle Pariisissa asuvat rotat, BBC kertoo.

Lisäksi jokilaivaliikenne joella on häiriintynyt tulvien takia. Myös lähijunareittejä on suljettu, ja Louvren taidemuseo on sulkenut osia tiloistaan.