”Kahden miljoonan konsulttimaksu lähti kyllä tilille” – ay-johtajat vaativat Helsingin kaupunkia hoitamaan välittömästi palkanmaksusotkunsa

Helsingin kaupungin ongelmat palkanmaksussa ovat jatkuneet kuukausia eikä ratkaisua ole näköpiirissä. Se on tuottanut ongelmia kymmenille tuhansille työntekijöille. Marja Luumi Demokraatti

– Vuokran maksusta on pitänyt keskustella vuokranantajan kanssa.

– Lainojen lyhennyksestä on pitänyt sopia pankin kanssa.

– Ostokset ovat jääneet kassalle, kun on yrittänyt maksaa eikä tilillä ole ollutkaan katetta palkkapäivänä.

– On joutunut lainaamaan rahaa tutuilta tai ottamaan pikavipin tai käyttämään luottokorttia.

– Unettomia öitä, masennusta, vihaa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kysely jäsenilleen siitä, mitä Helsingin kaupungin vaikeudet maksaa palkkaa ovat aiheuttaneet, on karua luettavaa. Lista on yli kaksi A-nelosta pitkä.

Noin 39 000 Helsingin kaupungin työntekijän ja viranhaltijan palkkoja ei ole maksettu ollenkaan tai ne on maksettu väärin kuukausien ajan.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on tilanteesta hyvin vihainen.

– Palkanmaksu pitää saada kuntoon ja käyntiin välittömästi – hinnalla millä hyvänsä. Kahden miljoonan konsulttimaksu kyllä lähti tilille välittömästi, mutta tavallinen työntekijä joutuu kärvistelemään jonkun 1 500 euron kuukausipalkkansa saamisen kanssa, hän ihmettelee.

Helsingin kaupunki on maaliskuun jälkeen ostanut konsulttiyhtiö Deloittelta tukea palkanmaksuongelmiin yli kahdella miljoonalla eurolla, HS kertoo.

”Kaupunki valitsi halvimman vaihtoehdon.”

Vaikeudet johtuvat pitkälti uuden Sarastia-palkanmaksujärjestelmän käyttöönotosta. Niemi-Laine kertoo Demokraatille, että JHL varoitti jo ennen pääsiäistä, ettei uudistusta pitäisi vielä tehdä.

– Silloin meille vain naurettiin.

Palkkasotkun suurimmaksi syyksi Niemi-Laine laskee sen, että Helsingin kaupunki on säästänyt palkanlaskijoissa.

– Heidän määräänsä ei ole lisätty eikä heitä ole koulutettu uudistuksen alla. Pormestari Juhana Vartiainen totesi noin kuukausi sitten, että kaupunki valitsi halvimman vaihtoehdon eli Sarastia-järjestelmän. Tässä on tuijotettu vain euroja, mutta ei ole mietitty, toimiiko järjestelmä.

Niemi-Laine vaatiikin erityisesti Vartiaista ottamaan vastuuta ja hoitamaan palkanmaksun kuntoon.

JHL:n Helsingin yhteisjärjestö on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko Helsingin kaupunki tai joku sen edustajista syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, kun palkkoja on jäänyt maksamatta. Samoin on toiminut myös hoitajaliitto Tehy.

”Kaupungin kassasta on jaettu ruskeita kirjekuoria.”

JHL teki 23. kesäkuuta myös valvontapyynnön Helsingin kaupungin johdolle palkanmaksun ja vuosilomien toistuvista rikkomuksista.

Niemi-Laineen mukaan näistä rikkomuksista on aiheutunut työntekijöille todella isoja pulmia. Hän muistuttaa, että monen palkka ei riitä elämiseen ja sosiaaliturva, kuten asumistuki tai toimeentulotuki, on ollut ehdoton selviytymisen edellytys.

– Etuuksia ei ole voinut edes hakea, kun kaupungilta ei ole saanut palkkatodistusta eikä -laskelmaa.

Ongelmia on syntynyt myös siitä, että työntekijä on saanut kaksi palkkaa saman kuukauden aikana. Tämä on ollut peruste perua harkinnanvarainen tuki.

JHL:n Helsingin yhteisjärjestö on lisäksi uusinut pyyntönsä paikallisneuvotteluista Helsingin kaupungille. Niiden tavoitteena olisi saada aikaan sopimus työntekijöiden ja työnantajan kanssa, miten palkat maksetaan Sarastia-järjestelmän ongelmista huolimatta.

– Tiedän, että kaupungin kassasta on jaettu ”ruskeita kirjekuoria” suoraan käteen tai tilille.

JHL vaatii, että ratkaisut on kirjattava neuvottelupöydässä paperille. Työnantaja velvoitetaan muun muassa ilmoittamaan työntekijöiden puolesta velkojille todistuksen muodossa palkanmaksuongelmista, jotta työntekijä ei joudu maksamaan ylimääräisiä perintä- ja viivästyskuluja.

Järjestön mielestä kaupungin pitäisi myös maksaa ylimääräistä korvausta kaikille työntekijöille, jotka ovat kärsineet Sarastia-järjestelmän aiheuttamista palkanmaksuongelmista.

Niemi-Laine kertoo monen kysyneen, pitääkö mennä töihin, jos palkkaa ei makseta. Asia ei ole yksipiippuinen.

– Jos kieltäytyy töistä, työnantaja voi irtisanoa. Mutta vastike on oleellista: työnantaja on sitoutunut maksamaan työntekijälle siitä, että hän lupautuu tekemään työtä, johon hänet on palkattu.

”Pahoittelut ja voivottelut eivät auta.”

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto muistuttaa, että työnantajan tärkeimpiä velvollisuuksia – jos ei tärkein – on maksaa palkat ajallaan ja oikein.

– Pieniä inhimillisiä virheitä voi tulla, mutta Helsingin ongelmat ovat jatkuneet jo kuukausia. Pahoittelut ja voivottelut eivät auta yksittäistä opettajaa, jos hän ei järjestelmän ongelmien takia pysty maksamaan laskujaan ja elämään normaalia arkeaan, hän toteaa Demokraatille.

Ongelmia on ollut etenkin isoilla toimialoilla kuten kasvatus- ja koulutussektorilla.

OAJ vaatii, että puutteelliset palkat pitää maksaa viivästyskorkoineen.

– Vaadimme myös välittömiä ja välillisiä vahinkoja korvattavaksi.

Murron mukaan kaupungin työntekijän tai viranhaltijan maksettavaksi on voinut tulla erilaisia viivästyskorkoja, koska rahaa ei ole ollut maksaa laskuja, vuokria tai lainoja.

– Pahimmillaan hän on joutunut rahoittamaan laskunsa lisälainalla.

”Ongelmat eivät ole voineet tulla yllätyksenä Helsingille.”

Hän huomauttaa, että ongelmien pitkittyessä ja kasautuessa myös Helsingin kaupungin maine työnantajana on kärsinyt kovan kolauksen.

– Epäluottamus ei rajoitu ainoastaan niihin palkansaajiin, joiden palkanmaksu on joko viivästynyt tai palkka on maksettu väärin. Epäily palkanmaksun oikeellisuudesta askarruttaa nyt kaikkia Helsingin kaupungin palveluksessa olevia.

Palkkojen maksun ongelmia on OAJ:n mukaan aiheuttanut muun muassa henkilöstön vajaus, ja viimeisimpänä uuteen Sarastia-järjestelmään siirtyminen huhtikuussa.

Järjestön talvella tekemän selvityksen mukaan vastaavia ongelmia on ollut myös muilla samaa järjestelmää käyttävillä työnantajilla. Muun muassa Espoossa tilanteen kärjistyminen johti OAJ:n jättämään valvontapyynnön Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle.

– Eräät kunnat ovat jopa luopuneet järjestelmän käytöstä. Ongelmat eivät näin ollen ole voineet tulla yllätyksenä Helsingille.

”Sotku heikentää kaupungin houkuttelevuutta työnantajana.”

Myös Ay-väen sosialidemokraatit vaatii, että Helsingin kaupunki maksaa automaattisesti viivästyskorkoa maksamattomista palkoista ja ilman riitelyä korvaa vahingot tilanteesta kärsineille työntekijöilleen.

– Ja koska palkanmaksusotku on aiheuttanut epävarmuutta ja pahaa mieltä, maksaa kertabonuksen kaikille kaupungin palkkalistoilla oleville, puolueosasto toteaa tiedotteessa.

Ay-väen sosialidemokraatit muistuttaa, että Helsinki kilpailee työvoimasta.

– Tämä sotku heikentää kaupungin houkuttelevuutta työnantajana. On pelättävissä, että sen seurauksena Helsingin kaupungin tarjoamat palvelut heikkenevät.

Puolueosaston mielestä syyllisiä ja vastuullisia voi hakea myöhemmin: ”Nyt on tärkeintä saada Helsingin kaupungin palkanmaksu kuntoon.”