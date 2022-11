Kai Mykkänen löi pöytään kokoomuksen tylyn leikkausluvun: ”Kyllä se sosiaaliturva on siinä sellainen konkreettinen painopiste, josta satojamiljoonia löytyy”

Kuuden suurimman puolueen edustajat olivat tentattavana tänään perjantaina SAK:n edustajiston kaksipäiväisen syyskokouksen yhteydessä. Rane Aunimo Demokraatti

Tenttiin osallistuivat puheenjohtajat Sanna Marin (sd.), Annika Saarikko (kesk.), Riikka Purra (ps.), Maria Ohisalo (vihr.), Li Andersson (vas.) ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Tentin lopussa panelistit saivat esittää kysymyksen jollekin toiselle panelistille. Marin esitti kysymyksen Mykkäselle. Hän halusi tietää, kuinka monta miljardia ensi vaalikaudella kokoomus leikkaisi menoja ja mistä.

– Neljä miljardia vaalikaudessa. Ensi tiistaina julkistamme vaihtoehtobudjetin, jossa leikkaamme nettovelanottoa 1,1 miljardia euroa. Siinä on siis sitten meidän panostukset tietysti laskettu jo pois, että yhteensä menosäästöjä on vähän reilut kaksi ja puoli miljardia. Kyllä siinä on sosiaaliturvasta menosäästöjä. Sitten meillä on myös, kuten pääministeri viime lauantaina tahditti, hallinnosta, hankinnoista, matkoista. Emme kyllä usko miljardisääsöihin mutta 300 miljoonaa me leikataan yhden vuoden tasolla tästä puolesta.

Säästöjä kyllä löytyy, Mykkänen korosti, kun budjettikirjaa katsoo tarkkaan.

– Mutta kyllä se sosiaaliturva on siinä sellainen konkreettinen painopiste, josta satojamiljoonia löytyy, Mykkänen tarkensi.

