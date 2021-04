Kai Mykkänen on julkaissut avoimen kirjeen Sanna Marinille – tästä on kyse

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on julkaissut avoimen kirjeen pääministeri Sanna Marinille (sd.). DEMOKRAATTI Demokraatti

Se koskee julkisuudessa vellonutta keskustelua koronatodistuksesta.

– Toivoitte kyselytunnilla ja sen jälkeisessä twitter-viestissä Kokoomukselta tarkennusta siihen, mitä korona-todistuksen kansallinen käyttö voisi tarkoittaa. Ehdotamme Suomeen mallia, joka olisi yhdenvertaisesti avoin kaikille, koska vähäriskisyytensä voisi todistaa myös tuoreella negatiivisella testillä. Jo nyt on vakiintunut ja hyväksytty käytäntö, että sairaana ei tule osallistua. Sparraamme mielellämme, mutta emme ole lainvalmisteluelin, Mykkänen kirjoittaa.

Hän jatkaa, että ”tapahtumiin voisi osallistua testin tai rokotuksen osoittamalla jo silloin, kun hallituksen exit-suunnitelman perusteella on epäselvää voiko kukaan osallistua”.

Mykkäsen mukaan hallituksen exit-strategian luonnos ei anna selkeää ennustetta kevään ja kesän tapahtumiin valmistautuville taiteilijoille tai toista yksinäistä kesää pelkääville senioreille.

– Aikaa ei ole paljon, mutta onneksi korona-todistuksen kansallista käyttöä ei tarvitse keksiä tyhjästä. Ministeri Krista Kiuru ja THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ovat kertoneet, että suomalaisten käyttöön on joka tapauksessa valmistumassa puhelinsovellus, jolla saadun rokotteen voisi osoittaa kätevästi. Tähän lentolipun boarding passia muistuttavaan sovellukseen ollaan mahdollisesti kytkemässä myös tieto koronan sairastamisesta tai tuoreesta testituloksesta. Sitralla on tiettävästi hanke todistuksen yhdistämisestä pankkikorttiin. Korona-vilkku saatiin viime vuonna laajaan käyttöön. Jälleen kyse on siitä, uskalletaanko tekniikan mahdollisuuksia käyttää suomalaisten elämän ja turvallisuuden hyväksi vai ei.

Mykkänen sanoo, että naapurimaiden kokemuksia voidaan myös hyödyntää.

– Tanskassa korona-todistuksen käyttö palveluiden ja tapahtumien nopeammassa avaamisessa on jo pitkällä.

– On syytä ottaa vakavasti myös tapahtumateollisuuden huoli siitä, että jos naapurit avautuvat korona-todistuksen avulla Suomea nopeammin, tällä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia tapahtumien väliseen kilpailuun Suomen, muiden pohjoismaiden ja Viron välillä.

– Tanskassa kyse ei ole siitä, että nopeampi avautuminen koskisi ainoastaan jo rokotettuja. Nopeutettuun avaamiseen voi osallistua myös todisteella tuoreesta negatiivisesta korona-testistä. Tanskassa testataan moninkertainen määrä Suomeen verrattuna. Testiin pääsee myös terveenä ja myös terveitä tanskalaisia kannustetaan testaamaan itsensä säännöllisesti. Jokaisella on siis mahdollisuus käydä testissä ja osoittaa tuoreella todistuksella vähäriskisyytensä palveluissa ja tapahtumissa.

Mykkänen kirjoittaa, että tilaisuuksien järjestäjillä on jo nyt oikeus asettaa tiettyjä vaatimuksia osallistujille.

– Vain hallituksella on resurssit tutkia, mitä uusia säädöksiä tarvittaisiin, että palveluita ja tapahtumia voitaisiin avata nyt kerrottua nopeammin antamalla järjestäjille mahdollisuus edellyttää todistusta testistä tai rokotuksesta.

Mykkäsen mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmälle korona-todistus ei ole kuitenkaan kiveen hakattu tavoite.

– Itsetarkoitus meille on se, että Suomea avataan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman monelle. Ehtona tulee olla se, että emme riskeeraa koronasta eroon pääsemistä ja jokaisella korona-terveellä on mahdollisuus päästä nopeutettuun avaamiseen mukaan tuoreella testituloksella.

Sanna Marin on todennut (IL), että hänen mielestään olisi kohtuutonta kieltää palveluiden käyttäminen esimerkiksi nuorilta, jotka ovat rokotejärjestyksen häntäpäässä.

– Jokainen voi ajatella itse, haluaako sellaisen yhteiskunnan, jossa palveluita saavat käyttää vain rokotetut.

Hän on myös pohtinut, että rokotuspassin tekeminen ei välttämättä olisi aikataulullisesti järkevää, jos aikuisväestö kyetään rokottamaan kesän aikana.

– Meillä ei myöskään ole lainsäädäntöä siihen, että voisi palveluiden käyttöä kieltää heiltä, joita ei ole rokotettu, pääministeri sanoi Iltalehden mukaan.

Tviitissään Marin on todennut, että hallitus haluaa avata yhteiskuntaa kesää kohti kaikille, myös heille, jotka saavat rokotteen vasta myöhemmin.

– Matkailuun rokotetodistus on tärkeä väline. Tätä tuemme ja edistämme. Tapahtumien osalta asiaa voidaan selvittää, Marin tviittasi pari päivää sitten.

Tuolloin hän myös kyseli kokoomuksen näkemystä.

– Olisi hyvä kuulla kokoomuksen näkemys käytännön toteutuksesta. Tämä ihan ilman sarvia ja hampaita. Mielelläni käyn vuoropuhelua ja kuulen tarkemmin näkemyksiänne asiasta, Marin kirjoitti.