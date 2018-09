Kai Mykkänen: YK:n pakolaisjärjestön suositukset eivät suoraan sido Suomea – analyysit käydään vakavasti läpi

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on todennut, että Afganistanin pääkaupunki Kabul ei täytä sisäisen paon edellytyksiä. Tästä johtuu Maahanmuuttoviraston (Migri) tänäinen ilmoitus, että se on jäädyttänyt päätösten tekemisen afganistanilaisten turvapaikkahakemuksista, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) STT:lle.

UNHCR julkaisi uusimman arvionsa Afganistanista tulevien turvapaikanhakijoiden kansainvälisen suojelun tarpeen arvioinnista 30. elokuuta.

– Tässä on syytä huomioida, että UNCHR ilmeisesti nimenomaan arvioi sisäisen paon mahdollisuuksia. Maahanmuuttovirastossa arvioidaan siis uudelleen sitä, voiko muualta Afganistanista tuleva henkilö muuttaa Kabuliin asumaan. Suomessa on myös turvapaikanhakijoita suoraan Kabulista, ja heidän kohdallaan asia on eri, Mykkänen sanoo.

UNHCR:n suositukset eivät Mykkäsen mukaan suoraan sido Suomea, mutta pakolaisjärjestö on keskeinen kumppani, jonka asiantuntemusta hänen mukaansa hyödynnetään paljon ja jonka analyysit käydään vakavasti läpi Migrissä.

– Migri päättää maalinjauksista, joiden perusteella turvapaikkapäätökset tehdään, ja on myös se viranomainen, jonka tehtävä on ottaa kantaa UNHCR:n raporttiin. Muut viranomaiset eivät osallistu työhön.

Mykkänen ei osaa sanoa, kauanko analyysin teko kestää.

– Toki siellä pyritään suhteellisen nopeaan tulkintapäätökseen, kun tänään kerran linjattiin, että turvapaikkapäätökset keskeytetään, kunnes tulkinta on valmis.

Palautuksia ei tehdä lähipäivinä.

Poliisi kertoo Twitterissä, ettei ole lähipäivinä palauttamassa ihmisiä Afganistaniin.

– Tilanne selvitetään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Sen jälkeen tehdään tarvittavat linjaukset, poliisin viestissä kirjoitetaan.

Poliisitarkastaja Marko Heikkilä Poliisihallituksesta vahvistaa, että palautuksia lähipäivinä ei tehdä. Hän ei vielä osaa sanoa, vaikuttaako UNHCR:n linjaus esimerkiksi afganistanilaisten säilöönottoon Suomessa.

– Tämä on niin tuore asia meille, ettei ainakaan minulla ole sen enempää tietoa tällä hetkellä. Ei kannata ruveta hötkyilemään tällaisen yhden tiedon takia.

Heikkilä sanoo, että poliisi voi hälytysorganisaationsa avulla tarvittaessa saada tiedon työntekijöilleen muutamassa minuutissa, jos linjauksia on tarpeen muuttaa.

Migrin tilastojen mukaan afganistanilaiset ovat irakilaisten jälkeen toiseksi eniten turvapaikkoja Suomesta viimeisen 12 kuukauden aikana hakenut kansalaisuus.

Migri on tehnyt afganistanilaisten turvapaikkapäätöksiä tuolta ajalta 1 147 kappaletta.

Näistä myönteisen turvapaikkapäätöksen on saanut 196 hakijaa, toissijaisen suojelun vuoksi myönnettävän oleskeluluvan 170 ja muulla perusteella annettavan oleskeluluvan 164. Kielteisen päätöksen sai 465 hakijaa.