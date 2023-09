Kaija Stormbom Lindtmanin valinnan jälkeen: ”Kyllä se pärjää”

SDP:n puheenjohtajakisan toinen ehdokas Krista Kiuru kertoi puoluekokouspaikalla Jyväskylässä, ettei varsinaista äänestystä kokouksessa tarvita. Lindtman oli saanut SDP:n neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä 77,8 prosenttia äänistä ja Kiuru 22,2 prosenttia. Johannes Ijäs Demokraatti

Antti Lindtmanista tuli SDP:n uusi puheenjohtaja Sanna Marinin jälkeen.

Lindtmanin kanssa puoluekokoussalin etuosassa vaalin tuloksia jännitti hänen puolisonsa, viestinnän asiantuntija Kaija Stormbom.

– Onhan tämä ihan huikea kokemus olla tuolla edessä ja kuulla tulokset, Stormbom kertoi Demokraatille tunnelmistaan heti jäsenäänestyksen tuloksen ratkettua.

Miltä nyt tuntuu?

– Hyvältä. Hyvältähän tämä tuntuu. Tämä on yksi mieleenpainuvimmista päivistä, mitä minä olen Antin kanssa yhdessä ollut.

Stormbom sanoo, että puheenjohtajuudessa on paljon hyvää. Toisaalta vaateet politiikassa ovat kovia ja hän on myös realisti.

– Kyllähän minä tiedän, että Antilla tulee olemaan rankkaa. Mutta kyllä me perheellä tuetaan, niin kyllä se pärjää, kyllä se pärjää, Stormbom sanoo.

Stormbom viljelee tilanteessa myös huumoria:

– Onhan siinä se hyvä puoli, kun parantaa maailmaa tai on kalassa, ei ole pahanteossa, hän nauraa.

MENNYTTÄ kesää Kaija Stormbom kuvaa hektiseksi. Siihen on kuulunut paitsi Lindtmanin kiertämistä puheenjohtajakisan paneeleissa myös pitkään jatkunut perussuomalaisten ministerien ympärillä pyörinyt rasismikeskustelu.

– Tämä oli erilainen kesä. Mutta kyllähän se on tiedossa, poliitikot ja Antti, nehän tykkäävät, että saavat tätä maailmaa parantaa. Se on niiden homma, he ovat siinä hyviä, Stormbom sanoo.

Joulukuussa 2019 Lindtman hävisi erittäin niukasti SDP:n puoluevaltuustossa käydyn äänestyksen pääministeriehdokkuusesta Sanna Marinille.

– Se oli niin lyhyt se pätkä. Siitä minulla ei ole oikeastaan kovin paljon edes muistikuvaa. Sehän oli vain reilu viikko. Se tuli ja meni, Stormbom kertaa tuolloista vaalikamppailua.

– Kyllähän tuollaiset lyhyet pätkä ovat aina siinä mielessä parempia, ettei tarvitse jännittää niin pitkään. Tämä oli aika pitkä jännitysmatka, hän sanoo Jyväskylän puoluekokousta edeltäneestä vaalityöstä.

Aivan näin hyvää tulosta Kaija Stormbom ei osannut tämän päivän jäsenäänestyksestä odottaa.

– Ajattelin kuitenkin, että Antti saa aika kovan tuloksen ja hyvin se menee. Mutta en minä ehkä kuvitellut, että prosentit olivat näin hyvät.