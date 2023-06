”Kaikenlaiset muut päätökset ovat typeryyttä” – vihreiden Virta lähetti linjapuheessaan viestiä myös Säätytalolle

Eilen vihreiden puheenjohtajaksi valittu Sofia Virta maalasi ensimmäisessä linjapuheessaan kuvaa vihreästä politiikasta. Hänen mukaansa se lähtee siitä, että talouden pitää mahtua tälle planeetalle. Marja Luumi Demokraatti

– On rakennettava maailmaa, jossa taloutta on mahdollista vahvistaa ja hyvinvointia lisätä sekä ylläpitää ilman, että samaan aikaan tuhoamme ilmaston elinkelvottomaksi tai kadotamme upean luonnon sen arvokkaine lajeineen, hän korosti Seinäjoen puoluekokouksessa.

Vihreät vaatii, ja tekee työtä sen eteen, että Suomi pitää kiinni ilmastotavoitteista ja vauhdittaa kaikin keinoin vihreää siirtymää.

– Kaikenlaiset muut päätökset ovat typeryyttä, Virta korosti saaden puolueväeltä raikuvat suosionosoitukset.

”Vain leikkaamalla tai juustohöyläämällä taloutta ei enää kuntoon saada.”

Hänen mukaansa käsillä on mahdollisuus vastata ilmastokriisiin ja Suomen taloudella ehkä suurin mahdollisuus varmistaa, että maan talous on mahdollisimman kestävällä pohjalla.

– Sillä vain leikkaamalla tai juustohöyläämällä ei tätä taloutta enää kuntoon saada. Mutta varmistamalla sen, että vihreän siirtymän investoinnit, niiden myötä syntyvä teollisuus, työllisyys, vienti ja verotulot tulevat Suomeen, voimme korjata tämän maan talouden.

Virta vaati, että tämä mahdollisuus nähdään myös hallitusneuvotteluissa Säätytalolla ja kirjataan hallitusohjelmaan riittävän kunnianhimoisella tasolla.

– Jos näin ei käy , me vihreät tulemme pitämään ääntä, ja huolehtimaan oppositiosta käsin, että tämän maan käsijarru kiskotaan irti, jotta ilmastokriisiin vastataan.

TUORE puheenjohtaja arvioi vihreää politiikkaa myös työmarkkinoiden näkökulmasta.

– Vihreä politiikka ei aseta työnantajia ja työntekijöitä vastakkain. Teemme reilua työmarkkinapolitiikkaa, jossa jokaisen oikeus työhön voi toteutua ja jossa työn tarjoamisen kynnys on mahdollisimman matala. Ymmärrämme, että yritykset tarvitsevat hyvinvoivaa, osaavaa suomalaista työvoimaa ja ymmärrämme, että suomalaiset tarvitsevat yrityksiä, jotta on toimeentuloa ja hyvinvointia. Tuottavuuden kehitys on saatava ripeästi kasvuun.

Hän vauhdittaisi myös työperäistä maahanmuuttoa ja helpottaisi jo täällä olevien mahdollisuuksia saada työtä.

VIRTA totesi, että vihreät on nyt muodostuvassa olevalle hallitukselle ”se liberaali, uudistava, eteenpäin vievä vaihtoehto, jolla on rohkeutta uudistaa taloutta kestävällä tavalla, tahtoa rakentaa vahvaa hyvinvointivaltiota”.

– Emme tule tinkimään arvoistamme, mutta me tulemme toimimaan rakentavasti. Suomi on pieni maa, ei meillä ole varaa töniä toisiamme kumoon vaan yhdessä yli puoluerajojen kirittää yhteistä kotimaata kohti parempaa.

Näin toivoi vihreiden toimivan myös tämän puolueen sisällä.

– Me seisomme saman vihreän lipun alla. Olisi pelottavaa, jos me kaikki olisimme kaikesta samaa mieltä. Ajatusten vaihtaminen silloinkin ja juuri silloin, kun näkemyksemme eroavat, on äärettömän tärkeää. Toisen kunnioitus pitää kulkea matkassa silloinkin, sillä meillä on sama maali.

Hän myös painotti sitä, ettei halua, että kukaan enää koskaan kokee olevansa vihreisiin vääränlainen tai ulkopuolinen.

– Lupaan kuunnella mitä teillä on sanottavaa. Jokaiselle on löydettävä se paras paikka vaikuttaa. On surullista, miten yksipuolinen mielikuva meistä puolueena on.

SOFIA VIRTA toisti jo eilen sanomansa, että ”tämä joukkue tulee neljän vuoden päästä takaisin entistä vahvempana ja suurempana”.

– Me otamme ne nyt menetetyt paikat takaisin ja vielä vähän lisää. Kymmenen vuoden päästä tavoitteemme on, että tässä maassa seisoo vihreä päääministeri.

Puheenjohtaja totesi, että sitä ennen vihreät tukee puolueena, että Pekka Haavistosta tulee Suomea kokoava presidentti.

– Meillä ei ole puolueena varaa epäonnistua. Vihreää politiikkaa tarvitaan nyt ehkä enemmän kuin koskaan.