Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus ylläpitää omaa äidinkieltään

Küllike Adamson on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja työskentelee oman äidinkielen opettajana. Adamson on myös Oman äidinkielen opettajat ry:n jäsen. Hän on huolissaan siitä, että maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opetus on joutunut viimeiset 20 vuotta kohtaamaan rakenteellista rasismia.