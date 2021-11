”Kaikki mahdollinen on nyt tehtävä” – kansanedustaja vaatii pikaisia toimia vammaisten aseman parantamiseksi

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen (sd.) mukaan vammaisten aseman parantamisen vaatii pikaisia toimenpiteitä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vammaisasiain yhteistyöryhmän (Vamyt) puheenjohtajana eduskunnassa toimiva kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen moittii, etteivät vammaisten oikeudet edelleenkään toteudu, vaikka Suomi on ratifioinut YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen jo vuonna 2016.

– Nyt esille tullut autistisen pojan sitomistapaus alleviivaa tätä surullisella tavalla, Mäkisalo-Ropponen sanoo tiedotteessa viitaten Ylen eilen kertomaan tapaukseen.

Mäkisalo-Ropponen muistuttaa, että kehitysvammaisten hoitaminen, auttaminen ja kohtaaminen vaativat ammattitaitoa ja osaamista. Tällä hetkellä vammaistyöhön ei kouluteta työntekijöitä ja se on Mäkisalo-Ropposen mukaan iso puute. Vammaistyö täytyy saada houkuttelevaksi juuri osaamisen arvostamisen kautta, hän linjaa.

– Tässäkin asiassa tulee esille se, että henkilökunnan määrä ei ratkaise, ellei ammattitaitoa ja osaamista ole. Vammaisten hoito ei ole tällä hetkellä vetovoimainen ala ja myös täydennyskoulutuksessa on monin paikoin puutteita, Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Kansanedustaja huomauttaa, että ihmisoikeuskeskuksen selvityksissä on tullut myös esille, etteivät työntekijät edes tunnista, mitä ovat rajoitustoimenpiteet. Tämä on Mäkisalo-Ropposen mukaan merkki vakavasta ammattitaidon puutteesta. Toisaalta rajoittamiselle vaihtoehtoisia keinoja ei edelleenkään osata käyttää eikä niistä edes tiedetä, hän sanoo.

Mäkisalo-Ropponen sanoo, että oma valvonta alalla ei koskaan riitä, ja myös muuta valvontaa on tehostettava. Hän toivoo, että nyt aluehallintoviranomaisten hätähuudot valvontaresurssien puutteesta tulevat kuulluksi.

Yksikön johtajan on myös oltava eettinen osaaja, sillä hänen tehtävänsä on olla esimerkkinä siitä, miten eettiset normit arjessa tarkoittavat. Hänen tehtävänsä on myös valvoa, että eettiset periaatteet toteutuvat käytännössä, Mäkisalo-Ropponen muistuttaa.

– Ihmisoikeuskeskuksen resurssit YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoon ovat liian niukat. Kaikki mahdollinen on nyt tehtävä ja siksi myös Vamyt-ryhmän esitystä vammaisasiainvaltuutetusta tulee pohtia vakavasti, Mäkisalo-Ropponen päättää.