”Kaikki työkalut ovat pakissa” – kolme liittoa avaa, mitä tarkoittaa SAK:n yhteinen operaatio

SAK:lainen liittoperhe on valmistautunut työtaistelutoimiin, jos hankala neuvottelukierros ei pyörähdä käyntiin. Entistä tiiviimmällä yhteisellä koordinaatiolla taas pyritään saamaan kaikkiin SAK:laisiin pöytiin kunnolliset palkankorotukset. Marja Luumi Demokraatti

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n hallitus päätti 12. joulukuuta tiivistää liittojensa yhteistyötä muun muassa työehtosopimusneuvotteluissa, kun neuvottelut tulevista palkankorotuksista ja muista työehdoista ovat jumittuneet pahasti.

– Meillä on myös yhtenäinen näkemys siitä, minkätyyppisiä sopimusratkaisuja olemme tavoittelemassa, puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi tänä aamuna, kun kolme SAK:laista liittoa kertoi työmarkkinatilanteesta ja tulevista toimista. Mukana olivat Teollisuusliiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n puheenjohtajat.

Elorannan mukaan nämä liitot valikoituivat kertomaan tilanteesta, koska ne ovat ensimmäisenä tulessa – osalla sopimukset ovat jo päättyneet ja osalla päättymässä.

– Tilanne on epäselvä edelleen työmarkkinapolitiikassa. Kolme liittokierrosta on viety läpi erinäköisillä malleilla, ja erityisesti työnantajavetoisella koordinaatiomallilla. Se on tuottanut vaihtelevia tuloksia. Edelleen ei ole oikein selkeää kuvaa, miten suomalainen työmarkkinamalli järjestyy, hän kuvaili.

ELORANTA huomautti, että yhteistyötä on toki teki tehty SAK:laisessa liittoperheessä aiemmin eli katseltu mitä naapuripöydässä tapahtuu.

– Siinä mielessä tämä on poikkeuksellinen päätös, että tulimme myös julkisuuteen asiassa – siitä että yhteistyötä tehdään taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi ja että katsomme muita keinoja yhdessä, hän totesi viitaten yhteisiin työtaistelutoimiin, jos solmut eivät aukea.

Hän korosti, että yhteistyön tiivistämisen takana oli koko SAK:n hallitus ja yhteinen valmistelu on käynnissä taustalla koko ajan.

– Yhdessä on suunniteltu polkua tästä eteenpäin. Siinä mielessä tämä on koko SAK:n yhteinen operaatio.

Yhdeksi pontimeksi yhteispelin tiivistämiselle Eloranta nosti työnantajien vahvan koordinaation, joka on hänen mukaansa hankaloittanut ja jäykistänyt työmarkkinatilannetta.

– Jollain tavalla palkansaajapuolella on mietittävä, miten voimme suunnata tilannetta ja tällä hetkellä yhteistyö on se suunta.

KATSE KOHDISTUU pöytiin, joissa istuu Teollisuusliitto SAK:n edustajana. Teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden toisen vuoden palkankorotuksista ei saatu sovituksi työnantajaliittojen kanssa, joten työehtosopimukset on irtisanottu. Puheenjohtaja Riku Aallon mukaan neuvottelut ovat edenneet hyvin tahmeasti.

– Työnantajien liitot ovat antaneet valtansa teknologiateollisuuden työnantajille, jotka joko kieltäytyvät neuvotteluista tai eivät osoita halukkuutta niihin. Käytännössä tämä on tarkoittanut ”tupo-mallia” työnantajien ajattelussa – muiden tarvitse kuin kopiokonetta käyttää.

Työnantajapuoli ei hänen mukaansa halua myöskään nähdä inflaation vaikutusta palkankorotustasoa määriteltäessä – eikä myöskään ole halukas palauttamaan sosiaalivaikutusmaksuja takaisin työnantajalle, jota SAK:laiset liitot ovat pitäneet tärkeänä.

Aalto arvioi, että työnantajien nihkeyttä sopuun palkankorotuksiin on hiertänyt myös kunta-ja hyvinvointialueiden viime vuonna solmittu sopimus, joka takaa niiden työntekijöille ”kaikki ylimenevät osat” yksityisen puolen sopimista palkankorotuksista.

TEOLLISUUSLIITTO neuvottelee jälleen huomenna Teknologiateollisuuden työnantajien kanssa. Aalto muistutti, että kahdella edellisellä kierroksella ratkaisua haettiin Bulevardilta valtakunnansovittelijan toimistolta. Riitaa on tällä kertaa hänen mukaansa erityisesti niin sanotusta perälautamallista – jos palkankorotuksista ei saada paikallista sopua, edessä olisivat vähimmäispalkankorotukset.

Edessä on poikkeuksellinen työmarkkinakierros, Teollisuusliiton puheenjohtaja totesi.

– Koordinoimme yhdessä palkankorotustavoitteita ja toisena osana ovat yhteiset järjestölliset toimet, jos neuvottelutulokseen ei päästäisi.

Hän painotti, että SAK:n hallituksen päätös oli yksimielinen palkankorotusten koordinaatiosta että järjestöllisistä toimista.

– Tässä on nyt läsnä kolme yksityisen sektorin ammattiliittoa, mutta mistä nyt keskustellaan, liittyy koko SAK:laiseen perheeseen.

Aalto sanoi toivovansa, että palkankorotustasoa ei tarvitsisi tällä kertaa hakea työtaisteluiden kautta.

– Itsetarkoitus ei missään nimessä ole se, että joutuisimme turvautumaan järjestöllisiin toimiin vaan tavoitteena on saada hyvä sopimus, jonka kanssa kumpikin osapuoli voi elää.

Teollisuusliiton hallitus on koolla tämän kuun lopulla. Aallon mukaan sillä on valmius kokoontua päivän varoitus ajalla, jos hallitukselta on tarve saada lisävaltuuksia. Mahdollisista järjestöllisistä toimista hän ei pukahtanut.

– Kerromme niistä, jos ja kun niiden aika on, jos emme pääse neuvottelutulokseen.

SAK ILMOITTI joulukuussa tavoittelevansa tälle vuodelle Saksaan vertautuvia, noin viiden prosentin palkankorotuksia. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen laski, että tämä malli tarkoittaa PAMilaisille työntekijöille noin 200 euron palkankorotusta kuukaudessa.

PAM neuvottelee talven ja kevään mittaan noin 30 sopimusalan palkoista talven ja kevään mittaan. Suurin eli kaupan sopimus piti neuvotella 15. joulukuuta mennessä, mutta Kaupan liitto kieltäytyi neuvottelemasta toisen kauden palkankorotuksista. Sopimus päättyy tammikuun lopussa.

– Kaupan liitto toteutti erittäin konkreettisesti työnantajapuolen koordinaation.

PAM aloittaa neuvottelut tänään myös kiinteistöpalvelualalla, ja Rönni-Sällisen mukaan tuskinpa valmiutta sopimiseen on työnantajalla. Helmikuun loppuun mennessä neuvoteltavana on myös muun muassa majoitus- ja ravintola-alan sopimukset.

– Olemme vahvasti mukana yhteisessä kordinaatiossa ja olemme yhdessä viemässä palkankorotusvaateita eteenpäin. Liittojen yhteistyön lisääminen on osaltaan ainoa mahdollisuus, kun työnantajapuoli tekee niin vahvasti yhteistyötä. Inflaatio, ostovoiman heikentyminen, kohtelee huonosti meidän jäsenistöämme, pienipalkkaista porukkaa. 80 prosentilla on huoli oman taloutensa kestävyydestä, luku on suurempi kuin koskaan.

Rönni-Sällinen kuvaili palvelualojen tilannetta, palvelujen kysynnän hiipumista, hyvin huolestuttavaksi.

– Muukin kuin vientiteollisuus on huomioitava palkkaratkaisuissa.

Hän totesi, että tällä kertaa neuvottelujen hankaluutta lisää se, että ensimmäisenä solmittavan sopimuksen kanssa pitää elää kaikkien muidenkin.

– En uskalla lähteä arvioimaan, mihin tilanteeseen vielä joudutaan. Valmistaudumme kaikkiin mahdollisuuksiin, PAMin puheenjohtaja sanoi viitaten työtaistelutoimiin.

TYÖTAISTELUISTA pitää ilmoittaa 4 vuorokautta ennen niiden aloittamista. AKT:lla, joka on jo ehtinyt tuoda julki lakkohalukkuuttaan, hallitus kokoontuu aikataulun mukaisesti 20. tammikuuta.

– Katsomme tilanteen ja teemme päätöksiä sen mukaan. Meillä on kyllä työkalut pakissa, puheenjohtaja Ismo Kokko vakuutti.

Kokon mielestä SAK:n rivien tiivistyminen on aivan loogista jatkumoa sille, että työnantajapuoli nojaa joka pöydässä teknologiateollisuuden ratkaisuun. AKT:ssa on päättymässä tammikuun lopussa seitsemän työehtosopimusta, jonka jälkeen myös työrauha loppuu.

– Entistä avoimemmin työnantajapuoli viittaa, ettei ratkaisuja saada tehdyksi ennen se on valmis vienteollisuudessa.

Kokko painotti, että nyt jos koskaan, kaikille pitäisi pystyä turvaamaan samantasoiset korotukset.