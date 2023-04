Sote-uudistuksen onnistuminen vaatii sitä, että alan työntekijöitä aletaan aidosti arvostaa – ja pitää heistä huolta. Sini Karjalainen JHL:n aluetoiminnan asiantuntija, Mustasaari

Sanna Marinin (sd.) hallitus teki sen, mihin eivät muut hallituskoalitiot vuosikymmeneen ole pystyneet: sote-uudistuksen. Ison uudistuksen kohdalla on ymmärrettävää, ettei kaikki suju heti kuin rasvattu ja erilaisia haasteita onkin ilmennyt.

Ne ovat kuitenkin kaikki voitettavissa. Pelottavaa vain on, että osalla sote- ja pelastusalan järjestämisvastuussa olevista tahoista ei näytä olevan halua näitä voittaa.

Näyttää unohtuneen, että hyvinvointialue ei ole yritys ja ettei menestyviä yrityksiä johdeta pelolla ja mikromanageroinnilla, vaan työntekijöiden hyvinvointia ja tuloksellisuutta vaalimalla.

HYVIN menestyneissä, pitkäjänteistä kasvua hakevissa työpaikoissa ja yrityksissä työntekijöiltä kysytään, mitä he tarvitsevat työnsä tekemiseen ja se heille koetetaan järjestää.

Keksitään yhdessä keinoja, miten työhyvinvointia saadaan parannettua. Keskustellaan tasavertaisesti siitä, miten houkutella parhaimmat voimat juuri meille ja miten sen jälkeen pitää heidät työpaikassa.

Kaikille annetaan mahdollisuudet kouluttautua, edetä urallaan ja luotetaan työntekijöihin. Houkutellaan palkalla ja ennen kaikkea annetaan mahdollisuus tehdä työt hyvin normaalin työajan puitteissa.

Suomessa on nyt enemmän työpaikkoja kuin koskaan ja lisää syntyy muun muassa siksi, että Suomi pyrkii kehityksen kärkeen teollisuuden päästöttömyydessä, teknologian kehittämisessä ja yhteiskunnan tasa-arvoistumisessa. Osaamme myös ennaltaehkäistä ja parantaa sairauksia aiempaa paremmin sekä arvostaa toimivia palveluita.

Työntekijöistä on pula alalla kuin alalla eikä kaikkiin töihin tekijät riitä nytkään, saati tulevaisuudessa, vaikka kuinka automatisoitaisiin toimintoja.

KAIKKI työpaikat ovat tärkeitä, mutta sote- ja pelastusalan työpaikat ovat välttämättömiä meille kaikille. Ne ovat yhteiskuntamme selkäranka. On yhteiskunnan toimivuudelle aivan keskeistä, että niihin töihin riittää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.

Tämä kaikki mielessä lähdettiin tekemään myös sote-uudistusta. Sotea, jonka välttämättömyyden syynä olivat henkilöstöpulan lisäksi ikääntyvä väestö, kasvavat kustannukset, eriytyneet palvelut sekä pompottelu kuntien perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Jotta nyt alueille luotuja leveämpiä hartioita pystytään hyödyntämään, ovat työntekijät avainasemassa. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää heitä ja romuttaa hyvinvointiyhteiskuntaa.

Työntekijöitä on alettava arvostaa, heitä on alettava kuunnella ja heille on taattava inhimilliset työolot ja kilpailukykyiset palkat. On voitava yhdistää työ ja perhe.

On voitava luottaa, että työvuoro päättyy silloin kuin on sovittu ja että työsopimukset ovat lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevia, eivätkä tahallaan määräaikaisina roikotettavia.

MUUTEN näyttää siltä, että johtajat haluavat vain kurjistaa julkiset palvelut sellaiselle tolalle, että ulkoistaminen aletaan nähdä ainoana vaihtoehtona. Siinä taas ei kukaan voita, paitsi monikansalliset pääomasijoittajat ja heidän johtajakaverinsa.

Vai ehkä niin onkin, miltä näyttää?

Kirjoittaja on JHL:n aluetoiminnan asiantuntija Mustasaaresta.