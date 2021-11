Kaikkia koskeva koronasulku käyttöön Itävallassa – rokotuspakko voimaan helmikuussa

Itävalta ottaa käyttöön kaikkia koskevan koronasulun ja aikoo tehdä koronarokotuksista pakollisia helmikuusta lähtien. Liittokansleri Alexander Schallenberg kertoi EU:n tämän hetken tiukimmista koronatoimista perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Itävallassa alkoi jo maanantaina vain rokottamattomia koskeva koronasulku. Ensi maanantaina sulku kuitenkin laajenee koskemaan myös rokotettuja ja covid-19-taudin sairastaneita, ja kotoa saa poistua vain hyvästä syystä kuten ruokaostoksille tai harrastamaan liikuntaa. Koronasulku kestää alustavasti 10 päivää, minkä jälkeen sitä arvioidaan uudelleen.

Itävallan väestöstä 66 prosenttia on saanut täyden rokotussarjan, mikä on hivenen alle EU:n keskiarvon. Rokotusten kysyntä on kasvanut viime päivinä, mutta hallitus aikoo silti ottaa 1. helmikuuta käyttöön rokotuspakon.

- Kuukausien suostuttelusta huolimatta emme ole onnistuneet vakuuttamaan riittävän monia ihmisiä ottamaan rokotuksen, Schallenberg sanoi lehdistötilaisuudessa ja syytti rokottamattomia ”hyökkäyksestä terveydenhoitojärjestelmää kohtaan.”

Maan kovat koronatoimet ja rokottamattomia koskeva koronasulku ovat aiheuttaneet myös vastarintaa, ja lauantaille kaavaillaan suurta mielenosoitusta.

Itävallassa todettiin torstaina ennätykselliset yli 15 000 uutta tartuntaa, ja sairaaloiden teho-osastojen kuormitus on joillakin alueilla äärimmillään. Myös koronakuolemien määrä on ollut marraskuussa kasvussa.

Vajaan yhdeksän miljoonan asukkaan maassa on pandemian aikana raportoitu yhteensä noin 11 900 virukseen liittyvää kuolemaa.

Myös monet muut Keski-Euroopan maat ovat viime päivinä ilmoittaneet uusista rajoituksista tautitilanteen pahentuessa.