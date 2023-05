Kaikkien reformipöytien puheenjohtajuus pääministeripuolueelle – Orpo: ”On perusteltua, että kokoomus johtaa niitä”

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo oli tänään median tavattavissa iltapäivällä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Orpon mukaan hallitusneuvottelujen kahdeksassa niin kutsutussa reformipöydässä on nyt alkanut tiivis työskentelyvaihe.

Orpo sanoi kaiken etenevän suunnitelman mukaisesti, kesäkuussa on tarkoitus saada muodostettua enemmistöhallitus. Hänen mukaansa hallitusneuvotteluihin osallistuvilla puolueilla on nyt yhteinen tilannekuva.

Orpon mediatilaisuus aikaistui alkuperäisestä suunnitelmasta peräti puolitoista tuntia. Orpo perusteli asiaa sillä, että hänen aikataulussaan oli aikaa tiedotustilaisuudelle juuri nyt.

– Täällä työ jatkuu koko ajan ryhmissä ihan normaalisti. Se ei minua työllistänyt, siksi oli aikaa teille, hän sanoi Säätytalolla.

Orpon mukaan puheenjohtajapöydässä on sovittu, että budjettikehystä, sopeuttamistoimia ja myös erilaisia kohdennuksia tehtäessä niille tehdään harkinnan mukaan vaikutusarvioita.

Orpo sanoi myös, että eri neuvotteluryhmät saavat jossain vaiheessa talouspöydästä talousraamit, jotta talouden realismi ja mahdollisuudet voidaan huomioida.

MEDIAA askarrutti myös se, miten on mahdollista, että kokoomus sai haltuunsa kaikkien reformipöytien puheenjohtajuuden. Orpo kertoi tilanteen tasapainottuvan myöhemmin, kun reformipöytien alaisista jaostopöydistä tulee puheenjohtajuuksia myös muille puolueille. Jaostopöytien puheenjohtajuuksista enemmistö on menossa perussuomalaisilla. Jaostot aloittanevat työnsä ensi viikon maanantaina.

– Minusta kumppanit täällä ottivat sen perustelun hyvin vastaan, koska tässä on kyse keskeisistä reformeista, jotka muodostavat rungon. Silloin on perusteltua, että kokoomus johtaa niitä. Sitten kun mennään ministeriökohtaiseen tarkasteluun sekä budjettien että lainsäädännön osalta, silloin jako on hieman toisenlainen ja muita enemmän painottava, Orpo muotoili.

Häneltä kysyttiin, pitääkö kokoomus pääministeripuolueena langat vahvemmin omissa käsissään verrattuna aikaisempiin hallitusneuvotteluihin.

– Vertaamatta aikaisempiin totean vain, että minä haluan pitää langat hyvin käsissäni, Orpo vastasi.

Orpo sanoitti järjestelyn olevan sellainen, että kaikki tuntevat koko ajan olevansa ”aidosti mukana, osallisia”.

Orpon mukaan puheenjohtajuuksia saaneista ei voi päätellä ministerinimiä, mutta ryhmien vetäjillä on vahvaa substanssi- ja poliittista osaamista. Ministerisalkut jaetaan vasta, kun hallitusohjelma on kasassa.

Täydennys kello 18.18. Jaostopöytienkin puheenjohtajuudet on jo jaettu ja ne on nähtävissä tässä osoitteessa.