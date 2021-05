Kaikkien vaalit?

Lasten parissa työskentelevänä löydän usein lapsia koskevia artikkeleita myös internetistä. Eräänä iltana osuin Lasten vaalit-sivustolle. Siihen tutustuessani pohdin yhteiskuntamme äänestyskäytäntöjä laajemmin ja etenkin sitä, kuinka ne näyttäytyvät lapsille ja nuorille. Sanna Siekkinen varhaiskasvatuksen opettaja ja SDP:n Keski-Suomen piirin piirihallituksen jäsen

Lapset ja nuoret jäävät sivusta seuraajiksi, kun meillä on vaalit. Lasten näkökulmasta katsottuna vaalit voivat jäädä hieman epäselviksi tai kaukaisiksi tavoiksi vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Nuoret saattavat ajatella, että eivät ymmärrä politiikasta tai kuntien toiminnasta tarpeeksi osatakseen vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Toisaalta nuoret saattavat olla hyvinkin perillä ajankohtaisista asioista ja haluta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tiedän omasta kokemuksestani vanhempana, että nuoret pohtivat hyvinkin paljon yhteiskunnallisia epäkohtia ja tekevät tarkkanäköisiä huomiota asioista. Heillä on usein myös tuorein tieto kouluopetuksen kautta esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta. Oman työni varhaiskasvatuksen parissa kautta taas olen huomannut, että pienet lapset kykenevät vaikeaankin ongelmanratkaisuun, kun heille annetaan siihen mahdollisuus. Lasten kuuleminen vaatii erilaisia keinoja kun aikuisten, mutta on aivan yhtä tärkeää.

Lasten osallisuutta ja osallistumista yhteiskuntaamme pyritään lisäämään Kansallisen lapsistrategian avulla. Asiakirja on ensimmäinen laatuaan ja valmistui tänä keväänä. Strategian mukaan ketään ei saa sulkea pois päätöksenteko-prosesseista ikärajojen perusteella. On kehitettävä lapsille sopivia osallistumisen tapoja. Lapsuustutkimus on tuonut tietoomme lapsuudesta näkökulmia, joiden kautta lapsen kokemus maailmasta tulee ymmärretyksi paremmin. Yhteiskunnassa vallitseva lapsikäsitys vaikuttaa tapaamme ajatella lasten kyvystä käsitellä asioita ja sitä kautta olla oikeutettu vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin. Olemme siirtymässä askel askeleelta lapsuuden arvostuksessa lähemmäs lasten yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistamista, joita mm. Suomen perustuslaki ja YK:n lapsen oikeuksien sopimus vaativat.

Äänestysoikeus on saavutettu Suomessa kaikille täysi-ikäisille yli sata vuotta sitten. Meillä äänioikeuteen tarvitaan 18 vuoden ikä. Joissakin maissa siihen riittää, kun on täyttänyt 16 vuotta. Vuosi sitten Kuntaliitto teki kyselyn äänestysikärajan laskemisesta ja 62 prosenttia vastaajista ei puoltanut ikärajan laskemista nykyisestä 18 vuodesta 16 vuoteen. En tiedä itsekään mitä mieltä olen ikärajan alentamisesta. Siitä olen kuitenkin varma, että nykyisenlaisena osallistumisen mahdollisuudet ovat lasten ja nuorten näkökulmasta aivan liian kapeat ja vaativat uudenlaisia toimintatapoja, että lapset ja nuoret kokevat näkemyksensä kuulluiksi ja huomioon otetuiksi. Tämä yhteiskunta on meidän kaikkien yhteinen ja kaikilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa sen asioihin.

Kirjoittaja on varhaiskasvatuksen opettaja ja SDP:n Keski-Suomen piirin piirihallituksen jäsen sekä kuntavaaliehdokkaana Konnevedellä