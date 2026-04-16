16.4.2026 10:07 ・ Päivitetty: 16.4.2026 10:15

Kaikkiin puolueisiin suhtaudutaan nyt kielteisemmin kuin viime syksynä

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Kaksi kolmasosaa suomalaisista katsoo pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen onnistuneen heikosti tehtävässään, selviää tutkimusyhtiö Verianin puoluebarometristä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tulos on Orpon hallituksen heikoin tällä vaalikaudella.

Useampi kuin joka neljäs taas katsoo, että hallituksen toiminta on ollut vähintään melko hyvää.

57 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että oppositio on onnistunut vähintään melko heikosti tehtävässään esittää hallituksen politiikalle vaihtoehtoja.

TUTKIMUKSEN mukaan suomalaiset suhtautuvat poliittisista puolueista kaikkein myönteisimmin SDP:hen ja keskustaan. SDP:stä myönteinen kuva on 46 prosentilla ja keskustasta 45 prosentilla.

Hallituspuolueista kokoomuksesta positiivinen käsitys on 35 prosentilla vastaajista ja perussuomalaisista 25 prosentilla.

Vähiten positiivisia ajatuksia herättää tällä hetkellä kristillisdemokraatit, sillä 22 prosentilla on siitä vähintään melko myönteinen yleiskäsitys.

Suomalaisten myönteisyys puolueita kohtaa on kaikkiaan laskenut viime mittauksesta ja palannut vuoden takaiselle tasolle.

Verianin kysely koskee eduskuntapuolueita.

Verian ja sen edeltäjät ovat julkaisseet vuodesta 1995 lähtien tutkimussarjaa ja nyt julkaistu oli järjestyksessään 59:s. Edellinen tutkimus julkaistiin viime syksynä.

Verian on tehnyt tutkimuksen maaliskuun lopussa, ja haastateltujen määrä on yli 1 300. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Toimituksen valinnat

