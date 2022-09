Kaikkonen Itämeren räjähdyksistä: ”Eivät nämä kaasuputket itsestään siellä räjähtele”

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Tanskan ja Ruotsin viranomaisten tiistaina raportoimat räjähdykset Nord Stream -kaasuputkissa on todennäköisesti aiheutettu tahallaan. Simo Alastalo Demokraatti

– Tässä vaiheessa voidaan jo sanoa, että merkit viittaavat tahalliseen toimintaan, sabotaasiin. Eivät nämä kaasuputket itsestään siellä räjähtele. Tähän toivottavasti saadaan selvitystä lähiaikoina, Kaikkonen totesi keskiviikkona eduskunnassa.

Räjähdykset eivät muodosta Kaikkosen mukaan sotilaallista uhkaa Suomelle.

– Tietenkin on kysymys vakavasta asiasta, kun Itämerellä räjähdyksiä tapahtuu. On välttämätöntä, että asiat asiat mahdollisimman ripeästi ja huolellisesti selvitetään. Meillä on hyvä yhteys muiden Pohjoismaiden kanssa. Olen tänään keskustellut Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin kanssa.

VARSINAINEN TUTKINTAVASTUU on Kaikkosen mukaan Ruotsin ja Tanskan viranomaisilla. Syyllisten osoittaminen on Kaikkosen mukaan vielä liian varhaista.

– Palataan siihen asiaan hieman myöhemmin.

Kaikkosen mukaan Suomella ei ole tietoa epäilyttävästä toiminnasta alueella, jossa kaasuputki kulkee Suomen läheisyydessä.

– Totta kai, kun se kulkee meren pohjassa, niin voi sanoa, että se on aika vaikeasti valvottava putki. Se tekee myös tapahtumien selvittämisestä haastavaa.

Kaikkosen mukaan räjähdyksiä on tapahtunut Bornholmin saaren lähistöllä mikä on strategisesti tärkeä alue.

– Edellisestä sotaharjoituksesta tuolla alueella ei ole kovin pitkä aika.

Hallitus haluaa kuulla viranomaisnäkemykset ja viimeisimmän tiedon räjähdyksistä ennen illalla järjestettävää lehdistötilaisuutta.