Kainuu huutaa jo armeijaa lumitalkoisiin

Valinnanvapauslainsäädännöstä on keskusteltu viime aikoina aktiivisesti kuntien valtuustoissa. Taustalla on maan hallituksen sote-uudistuksen viimeinen lakikokonaisuus, ns. valinnanvapausmalli, joka on nyt lausuntokierroksella.

Porvoossa virkamieskunnan pohjaesitys oli melko kriittinen, mutta paikalliset Demarit ja Vihreät halusivat tehdä lausunnosta pohjaakin kriittisemmän. Tästä syystä kaupunginhallitus äänesti asiasta pari viikkoa sitten, jolloin Demareiden ja Vihreiden yhteinen esitys voitti äänin 7-5. Kriittisempää lausuntoa kannatti demareiden ja vihreiden lisäksi myös osa RKP:n edustajista.

Keskiviikkona aiheesta keskusteltiin valtuustossa, jolloin esille nousi muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lausunto, jossa todetaan, että mikäli lakiesitys menee sellaisenaan läpi tulee Porvoon sairaalan elintärkeä päivystystoiminta loppumaan. Porvoon sairaalan päivystys palvelee tällä hetkellä noin 15 000 asukasta vuosittain.

Itäuusmaalaisten terveys, ja jopa henki, on vaarassa jos maan hallituksen kaavailema sote-uudistus menee maaliin.

Porvoolainen valtuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tapani Eskola (sd.) kertoi kuinka useiden asiantuntijoiden mielestä sote-uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista (hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuutta parantaminen sekä kustannusten hillintä) edetään täysin päinvastaiseen suuntaan. Eskolan mukaan yksilöt ajetaan valinnanvapauskorulauseilla koristeltujen tuottajapörriäisten saaliiksi.

Myös valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Anette Karlsson (sd.) piti puheenvuoron valinnanvapausmallin ongelmista. Hän nosti esille huolen Porvoon sairaalan tulevaisuudesta ja lopuksi hän vielä vetosi hallituspuolueiden edustajiin:

Ottakaa yhteyttä teidän ministereihin ja koittakaa takoa järkeä heidän päähän, tätä valinnavapausmallia ei missään nimessä tule viedä maaliin. Ei anneta maan hallituksen vaarantaa Porvoon sairaalaa ja heikentää suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita mammuttihankkeella.

Kyseinen puheenvuoro innoitti myös hallituspuolueen edustavan valtuutetun avaamaan sanaisen arkkunsa, mutta vastaesitystä Demareiden ja Vihreiden valmistelemalle ja kaupunginhallituksessa hyväksytylle todella kriittiselle lausunnolle ei tullut.

Porvoon valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kriittisen lausunnon ministeriölle lähetettäväksi. Porvoo on yksi Suomen suurista kaupungeista ja Itäuusmaalaiset toivovat, että alueen lausunnot painavat vaakakupissa kun maan hallitus pohtii alkuvuodesta miten valinnanvapautta lähdetään edistämään. Porvoon ja itäuusmaalaisten kannalta olisi toivottavaa, että nykyhallituksen mammuttiuudistus ei menisi nykymuodossaan maaliin.

