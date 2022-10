Kaipolan tehtaan lopettamisen jälkeen ei jääty seisomaan tumput suorina, hallitukselta nyt 3 miljoonan lisäpotti Jämsään – Rantanen: ”Upeaa”

Kaipolan paperitehtaan lopettaminen iski Jämsään suurena järkytyksenä ja pettymyksenä vuonna 2020. Toimettomaksi tehdaskaupungissa ei kansaedustaja Piritta Rantasen (sd.) mukaan kuitenkaan jääty. Nyt Jämsässä on aihetta iloon, kun hallitus on päättänyt myöntää kolme miljoonaa euroa lisää Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitoon. DEMOKRAATTI Demokraatti

Jämsäläinen kansanedustaja Piritta Rantanen kertoo tiedotteessaan olevansa todella iloinen loistavista uutisista Keski-Suomeen ja Jämsään. Hän kertoo, että Kaipolan tehtaan lopettamisen jälkeen toimeen tartuttiin heti. Työryhmä aloitti toimintansa, ja Jämsää lähdettiin määrätietoisesti nostamaan jaloilleen, hän kertoo.

– On upeaa, että saamme jatkaa upeaa ja tuloksellista työtämme ja kehittää Jämsää edelleen elinvoimaisemmaksi ja vahvemmaksi. Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta, tukien uusien työpaikkojen syntymistä ja parantaa työllisyysastetta. Tehdyssä kehitystyössä on ollut mukana laajasti eri kokonaisuuksien osaajia ja rautaista paikallistuntemusta. Näillä eväillä on saatu aikaan kestävä pohja ja yhdessä tekemisen meininki, Rantanen sanoo.

Valtiolta on saatu jo aiemmin 8,5 miljoonaa euroa tehtaan sulkeutumisesta aiheutuneen rakennemuutoksen hoitoon, josta yritysrahoituksen osuus oli 2,8 miljoonaa euroa. Rantasen mukaan myönnetyllä yritysrahoituksella on saatu liikkeelle monia hyviä pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeitda. Erilaisilla toimenpiteillä on edistetty uusien työpaikkojen syntymistä, nykyisten uudistumista ja huolehdittu työllistymisestä.