Kaisa Vatanen ehdolle SDP:n puoluesihteeriksi – ”Puoluesihteeri on ennen kaikkea ihmisten johtaja”

Pirkanmaan piirin puoluekokousryhmä on päättänyt tänään iltapäivällä asettaa Kaisa Vatasen ehdolle SDP:n puoluesihteeriksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Vatanen kertoo Demokraatille antaneensa asiaan suostumuksen.

Vatanen on SDP:n poliittisen valmistelun päällikkö.

– SDP on vain niin vahva kuin sen aate ja politiikka on. Me olemme viime vuosina tehneet todella hyvää ja laajaa ohjelmatyötä. Sitä pitää jatkaa. Erityisesti, jos olemme oppositiossa, sen pitää olla laajaa ja osallistavaa, hän sanoo.

Vatasen mukaan puolue tarvitsee myös entistä enemmän strategista otetta toiminnan kehittämiseen sekä siihen, että väkeä saadaan mukaan puolueen toimintaan.

Vatanen alleviivaa vielä, että nimenomaan ohjelmatyö ja uusien ihmisten tavoittaminen puolueeseen olisivat puoluesihteerinä hänen keskeisiä painopistealueitaan.

– Puoluesihteeri on ennen kaikkea ihmisten johtaja. Hän johtaa puoluetoimistoa mutta myös kampanjaorganisaatioita ja vapaaehtoistyötä. Tästä minulla on paljon kokemusta ja siksi ajattelen, että minulla olisi puoluesihteerinä paljon annettavaa.

Vatanen on aiemmin toiminut muun muassa Sorsa-säätiön toiminnanjohtajana, puoluehallituksen jäsenenä sekä SDP:n periaatetyöryhmän puheenjohtajana.

SDP:n puoluesihteerikisaan ovat aiemmin ilmoittautuneet Matti Niemi ja Mikkel Näkkäläjärvi.

Nykyinen puoluesihteeri Antton Rönnholm ei tavoittele jatkokautta. Uusi puoluesihteeri valitaan SDP:n puoluekokouksessa Jyväskylässä syyskuun alussa.

Demokraatti julkaisee verkossa laajan haastattelun Vatasesta alkavalla viikolla.