Kaivosyhtiön kolmea johtohenkilöä epäillään ympäristörikoksesta Oriveden kultakaivoksessa – jätteitä säilöttiin kaivoskuiluun

Oriveden kultakaivokseen liittyvässä ympäristörikosjutussa on epäiltyinä kolme henkilöä, jotka toimivat tai ovat aiemmin toimineet australialaisen Dragon Mining -kaivosyhtiön johtotehtävissä Suomessa. Myös kaivosyhtiötä epäillään rikoksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jo aiemmin alkaneessa rikostutkinnassa on kyse kaivoskuiluun säilötyistä jätteistä. Pirkanmaan ely-keskus on katsonut, että kyseessä on laiton kaatopaikka. Sisä-Suomen poliisi tutkii asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen.

Poliisi on ollut keskeneräisestä tutkinnasta niukkasanainen eikä ole vahvistanut esimerkiksi epäiltyjen lukumäärää. Poliisi on aiemmin arvioinut, että tutkinta saataisiin valmiiksi mahdollisesti tämän vuoden aikana.

Pirkanmaan käräjäoikeus myönsi tänään pidennystä määräpäivään, johon mennessä syyte on nostettava. Samassa yhteydessä käräjäoikeus piti voimassa määräyksen, jonka mukaan alue on edelleen pidettävä eristettynä. Eristämisen perusteena on se, että poliisi haluaa varmasti päästä paikalle siinä vaiheessa, kun louhosta aletaan tyhjentää.