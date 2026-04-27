Politiikka
27.4.2026 06:12 ・ Päivitetty: 27.4.2026 07:36
Kaksi ammattiliittoa teki oikeuskanslerille kantelun ministeriöstä
Insinööriliitto ja OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ovat tehneet oikeuskanslerille kantelun opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnasta.
Liitot haluavat oikeuskanslerin selvittävän, onko opetus- ja kulttuuriministeriö laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa tilanteissa, joissa yliopistot ovat hankkineet määräysvallan ammattikorkeakoulujen omistusjärjestelyissä.
Järjestöjen mielestä ministeriö ei ole omistusjärjestelyissä arvioinut omistus- ja määräysvaltaratkaisujen vaikutuksia ammattikorkeakoululain mukaiseen tehtävään, asemaan ja toiminnan tarkoitukseen.
Liito kertovat kantelusta tiedotteessa.
Kantelun taustalla on kuusi ammattikorkeakoulujen omistusjärjestelyä, joissa ammattikorkeakoulut ovat siirtyneet kunnilta yliopistojen omistukseen.
Juttua muokattu klo 10.36: lisätty alkuun OAO:n koko nimi.
