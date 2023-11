Kaksi polkupyörällä tullutta miestä saapunut tänään Raja-Jooseppiin itärajan yli

Kaksi miestä on tullut polkupyörien kanssa Venäjältä Suomen rajan yli Raja-Jooseppiin tänään kello 12 aikaan iltapäivällä. Asiasta kertoi medialle raja-aseman päällikkö Kimmo Louhelainen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tilanne Raja-Joosepissa on ollut maanantaina hiljainen. Sunnuntaina raja-asemalle tuli kolme ihmistä ja lauantaina 55.

Raja-Jooseppi on ainoa itärajan rajanylityspaikka, joka on yhä auki henkilöliikenteelle. Rajavartiostot kertoivat maanantaiaamuna viestipalvelu X:ssä, että tilanne on ollut rauhallinen itärajalla.

Louhelaisen mukaan tietoa ei ole muista tulijoista, mutta asemalla ollaan normaalissa valmiudessa.