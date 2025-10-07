Ulkomaat
Kaksi vuotta Hamasin iskusta Israeliin – rauhanhieronta jatkuu Egyptissä
Egyptiläismedian mukaan terroristijärjestö Hamasin ja välittäjien neuvottelut rauhanteoksi Gazassa jatkuvat tänään. Tiistaina tuli kuluneeksi tasan kaksi vuotta Hamasin verisestä iskusta, joka käynnisti Israelnin sotatoimet alueen valtaamiseksi.
Egyptin valtioon sidoksissa oleva al-Qahera kertoi varhain tiistaina, että myönteisessä ilmapiirissä käydyt neuvottelut jatkuvat tämän päivän aikana. Neuvottelulähteet kertovat pienestä edistyksestä, vaikka mitään konkreettisia tuloksia ei ole nähty.
Israel ja Hamas aloittivat epäsuorat neuvottelut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin laatimasta Gazan rauhansuunnitelman yksityiskohdista maanantaina Egyptin Sharm el-Sheikhissä. Neuvottelujen välittäjinä toimivat isäntämaa Egyptin lisäksi Qatar ja Yhdysvallat.
Neuvotteluissa on tarkoitus sopia muun muassa vankienvaihdon ja aselevon käytännön toteutuksesta.
Britannian yleisradioyhtiö BBC:n maanantaina haastattelema välittäjä Bishara Bahbah sanoi, että Hamas saattaisi olla valmis luopumaan raskaimmasta aseistuksestaan. Bahbah sanoi myös saaneensa varmistuksen siitä, että 20 Hamasin ottamaa panttivankia on edelleen elossa Gazassa.
Hänen mukaansa haasteena voi olla kuitenkin kuolleiden panttivankien ruumiiden palauttaminen, sillä osan hautapaikka ei ole tiedossa, koska osa ruumiita haudanneista on kuollut.
TIISTAINA on kulunut kaksi vuotta Hamasin 7. lokakuuta 2023 Israeliin tekemästä hyökkäyksestä. Israelilaisviranomaisten mukaan Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä. Suurin osa kuolleista oli siviilejä.
Hyökkääjät ottivat noin 250 panttivankia, joista hieman alle viidenkymmenen uskotaan olevan yhä Gazassa. Israelin asevoimien mukaan Gazassa yhä olevista panttivangeista 25 on kuollut.
Pian hyökkäyksen jälkeen Israel aloitti sodan Hamasia vastaan Gazassa.
Kaksi vuotta kestäneen Gazan sodan aikana Israelin sotilastoimissa Gazassa on kuollut yli 67 000 ihmistä, joista suurin osa niin ikään siviilejä. YK pitää uhrilukuja luotettavina.
YHDYSVALTAIN presidentti sanoi maanantaina olevansa melko varma, että Gazan rauhansopimus on mahdollista saavuttaa.
- Uskon, että Hamas on suostunut asioihin, jotka ovat erittäin tärkeitä, Trump sanoi.
Trumpilta kysyttiin maanantaina Valkoisessa talossa, onko hänellä joitakin rajaehtoja esimerkiksi Hamasin aseistariisuntaan suostumista kohtaan. Trump vastasi, ettei sopimusta synny, jos Hamas ei suostu tiettyihin ehtoihin.
Trump myös kiistää väitteet siitä, että hän olisi syyttänyt Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun suhtautumista neuvotteluihin negatiiviseksi. Trump sanoi Netanjahun suhtautuneen sopimukseen erittäin myönteisesti.
