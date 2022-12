”Kalenterin vaihtuminen ei muuta kuntoutuksen tarvetta” – kansanedustajat tuohtuivat ja vaativat korjausliikettä

Kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) on jättänyt yhdessä useiden puolueiden kansanedustajien kanssa lakialoitteen, jolla turvataan asiakkaiden pääsy vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen ja heidän valitusoikeutensa kuntoutusasioissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Monia kosketti tarina perheestä, josta HBL kirjoitti (24.4.2022). On täysin epäoikeudenmukaista, että Kela ensin epää asiakkaalta tärkeän terapian, ja vielä muutoksenhakulautakunnan päätöksen jälkeenkin kieltäytyy uudelleen. Tämä on saatava loppumaan, Kvarnström toteaa tiedotteessa.

Tapaus liittyy tilanteisiin, joissa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on päättänyt, että Kela on hylännyt lääkinnällisen kuntoutuksen virheellisin perustein ja joissa lautakunta on edellyttänyt kuntoutuksen myöntämistä, mutta hakija on jäänyt ilman kuntoutusta määräajan päättymisen vuoksi.

Koska muutoksenhakulautakunnan käsittelyajat voivat olla hyvinkin pitkiä, kalenterivuosi voi kulua loppuun ennen kuin ratkaisu valmistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kirjallista kuntoutussuunnitelmaa ja myöntämisvuoden kuntoutusta ei enää pidetä seuraavana vuonna pätevänä.

KVARNSTRÖM huomauttaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarve ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään, päinvastoin se on voinut lisääntyä.

Muutoksenhakulautakunnan päätös on voitava panna täytäntöön huolimatta kalenterivuoden ylittymisestä.

– Jos tätä epäkohtaa ei ratkaista, monet hakijat jäävät edelleen tilanteeseen, jossa he voivat hakea kuntoutusta, saada kielteisen vastauksen ja siihen myöhemmin korjauksen ja sitten toistaa menettelyn, mutta eivät kuitenkaan koskaan saa kuntoutusta, johon heillä on todistetusti ollut oikeus.

Kvarnström on ollut vuoden aikana yhteydessä Kansaneläkelaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön vastuuhenkilöihin.

– Ministeriöstä sanottiin yhtenä ratkaisuna, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyajat lyhenevät. Olen täysin samaa mieltä. Meidän on kuitenkin korjattava myös tarpeeton byrokratia. Kalenterin vaihtuminen ei muuta tärkeän kuntoutuksen tarvetta. Siksi teemme nyt lakialoitteen.

Lakialoitteessa kansanedustajat esittävät, että Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että laissa tarkoitettua vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta voidaan antaa huolimatta kalenterivuoden ylittymisestä ja että kuntoutusaikaa pidennetään valituksen tosiasiallista käsittelyaikaa vastaavalla ajanjaksolla.