Kaliforniassa ammuttu ruokafestivaaleilla – poliisi etsii toista hyökkääjää

Yhdysvalloissa Kaliforniassa on ammuttu ruokafestivaaleilla. Paikallinen poliisi kertoo Twitterissä, että uhreja on useita.

San Francisco Chronicle -lehden mukaan neljä ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut. Lehden mukaan ensimmäinen hälytys ampumisesta tehtiin illalla puoli kuudelta paikallista aikaa.

NBC Bay Area kertoo, että yksi kuolleista on 6-vuotias poika. NBC:n mukaan haavoittuneita on 15. Yksi kuolleista on poliisin ampuma hyökkääjä.

Tapahtumapaikka on Gilroyn kaupunki, joka sijaitsee noin 50 kilometriä San Josesta kaakkoon.

– Gilroyn poliisin ja koko yhteisön ajatukset ovat tänään Garlic Festivalin ampumisen uhrien luona, poliisi tviittasi.

Garlic Festival on yksi Yhdysvaltojen suurimmista ruokafestivaaleista. Meneillään oli festivaalin viimeinen päivä.

Televisiokanava NBC:n haastattelemien sairaalalähteiden mukaan kahta potilasta hoidetaan, ja hoitoon on tulossa on ainakin kolme muuta potilasta.

NBC Bay Arean haastattelema silminnäkijä Julissa Contreras kertoo, että hän näki noin kolmekymppisen miehen ampuvan aseella, joka tulitti 3–4 laukausta sekunnissa. Silminnäkijän mukaan mies ampui sattumanvaraisesti ympäriinsä.

CNN:n haastattelema silminnäkijä luuli aluksi, että festivaalilla alkoi ilotulitus.

– Ihmiset alkoivat huutaa ja juosta, ja tein vaistomaisesti samoin. Se oli täyttä kaaosta, Lex De La Herran kertoi.

Kalifornialaisen Gilroyn poliisipäällikkö kertoo, että poliisi ampui ruokafestivaaleilla ammuskelleen miehen.

Uutismedia CNN:n mukaan Yhdysvalloissa ainakin neljä ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut ampumisessa. Yksi kuolleista on poliisin ampuma hyökkääjä.

NBC:n toimittaja kertoo Twitterissä, että hän näki noin kolmekymppisen miehen ampuvan sattumanvaraisesti ympäriinsä aseella, joka tulitti 3–4 laukausta sekunnissa.

Gilroyn poliisi myös ilmoitti tiedotustilaisuudessa etsivänsä toista mahdollista hyökkääjää.

Käytti konekivääriä

Poliisin mukaan Gilroyn epäilty ampuja käytti jonkinlaista kivääriä. Ampumisen syystä tai motiivista ei ollut vielä varmaa tietoa.

Viranomaiset kertovat, että ampujalla ei ollut tiettyä kohdetta. Hän oli ampunut sattumanvaraisesti.

Mercury News -lehti raportoi ampumisen alkaneen, kun festivaali oli hiljentymässä. Festivaalin työntekijä Shawn Viaggi kertoi heittäytyneensä maahan kuultuaan kovia pamauksia.

– Huusin, että se on oikea ase, lähdetään pois täältä, minkä jälkeen piilouduimme lavan alle, Viaggi kertoi.

13-vuotias Evenny Reys sanoi lehdelle olleensa juuri lähdössä, kun hän näki maassa miehen, joka oli kietonut huivin ampumahaavan ympärille. Maassa makasi itkeviä ihmisiä.

– Maassa oli myös pieni haavoittunut lapsi. Ihmiset heittelivät pöytiä ja tekivät aitoihin reikiä päästäkseen pois, Reys sanoi.

Jo toinen tapaus viikonloppuna

Viikonlopun aikana Yhdysvalloissa sattui samantyyppinen ampumistapaus myös New Yorkissa, missä kaksi miestä avasi tulen korttelijuhlassa Brooklynin kaupunginosassa lauantai-iltana.

Yksi ammutuista kuoli ja 11 loukkaantui. Ampujat pääsivät pakoon, eikä heitä ollut saatu kiinni ainakaan vielä sunnuntaina.

Päivitetty klo 9:25 Lisätty tieto poliisin ampuneen hyökkääjän.

Päivitetty klo 9:50 Uhriluku noussut viiteen. Lisätty silminnäkijöiden kommentit.