Kallas tylyttää Naton suunnitelmia FT:ssa: ”Viro tulisi pyyhkäistyksi pois maailmankartalta”

Viron pääministeri Kaja Kallas kritisoi voimakkaasti puolustusliitto Naton nykyistä suunnitelmaa Baltian maiden puolustamiseksi Venäjän hyökkäyksen varalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kallas sanoi keskiviikkona Financial Timesin mukaan, että tämänhetkisillä suunnitelmilla esimerkiksi Viro tulisi sotatilanteessa pyyhkäistyksi pois maailmankartalta – Tallinnan vanhaakaupunkia myöten.

Kallaksen mukaan Naton suunnitelmissa Venäjä saisi ottaa Baltian maat haltuunsa, minkä jälkeen Nato vapauttaisi maat puolen vuoden kuluessa. Hän vertasi tilannetta siihen, mitä Ukrainassa on nähty pian neljä kuukautta kestäneen sodan aikana.

- Jos vertaa Ukrainan ja Baltian maiden kokoa, se merkitsisi maiden ja kulttuurimme täydellistä tuhoutumista, Kallas sanoi.

- Ne, jotka ovat käyneet Tallinnassa ja tietävät vanhankaupunkimme sekä sen satojen vuosien historian ja kulttuurin joka meillä täällä on – kaikki se pyyhkäistäisiin maailmankartalta, mukaan lukien meidän kansamme ja kansakuntamme.

Nato lupaa vahvistaa puolustusta.

Viron, Latvian ja Liettuan tavoitteena on muuttaa Naton suunnitelmaa. Asiasta on tarkoitus keskustella ensi viikolla Naton huippukokouksessa Madridissa, jossa liittouman itäisen sivustan puolustus on tärkeä teema.

Nykyisessä strategiassa kussakin Baltian maassa on noin tuhat ulkomaista Nato-sotilasta. Baltian maat kuitenkin haluaisivat, että Nato puolustaisi koko niiden aluetta sodan alusta lähtien. Kallas huomautti, että esimerkiksi Venäjän väitetyt sotarikokset Ukrainan Butshassa tapahtuivat heti sodan alkuvaiheessa.

Kallas ehdottaa, että jokaiseen Baltian maahan sijoitettaisiin 20 000-25 000 Nato-sotilasta, joista ulkomaalaisia olisi 3 000-5 000.

Kysyttäessä Kallaksen kommenteista Naton virkamies totesi Financial Timesin mukaan, että Natolla on suunnitelmat kaikkien liittolaisten puolustamiseksi ja uhkien torjumiseksi.

- Mutta emme ikinä kerro operatiivisia yksityiskohtia. Pääsihteeri on tehnyt selväksi, että pelotteen ja puolustuksen vahvistaminen on yksi ensi viikon huippukokouksen keskeisistä päätöksistä, virkamies kertoi.