”Kamppailu johtavan työelämäpuolueen paikasta on kovaa” – SDP on ykkönen yrittäjäjärjestön kyselyssä

Työelämässä olevien suosikkipuolue on SDP. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä kyselystä.

Työelämägallupissa kysyttiin, mitä puoluetta työelämässä olevat äänestäisivät juuri nyt eduskuntavaaleissa. SDP sai 17 prosentin kannatuksen. Kokoomusta äänestäisi 16 prosenttia, samoin kuin perussuomalaisia.

Seuraavina tulevat vihreät ja keskusta (molemmat 8 %), vasemmistoliitto (7 %), RKP ja kristillisdemokraatit (molemmat 3 %) ja liike nyt (2 %). Kaksi prosenttia kertoi äänestävänsä jotain muuta puoluetta tai ryhmittymää. Neljä prosenttia ei äänestäisi ja 13 prosenttia ei osannut tai halunnut kertoa äänestämisestään.

– Kamppailu johtavan työelämäpuolueen paikasta on kovaa kolmen suuren kesken. On kuitenkin merkillepantavaa, että ammattiliittojen massiivinen kritiikki ei ole juurikaan nostanut vasemmistoa. Kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteenlaskettu kannatus on lähes tuplasti suurempi kuin SDP:n suosio, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi tulosta tiedotteessa.

Naisten ja miesten näkemyserot ovat gallupin perusteella huomattavat. SDP on selkeästi työelämässä olevien naisten ykkönen, perussuomalaiset taas miesten ykkönen.

– Myös perussuomalaisten vahva kannatus alle 30-vuotiaiden keskuudessa on syytä noteerata ja perussuomalaiset on myös ykkönen duunaripuolueena työntekijöiden keskuudessa. SDP on taas ykkönen alempien toimihenkilöiden keskuudessa, Pentikäinen toteaa.

Hän uskoo, että keskustelu on saanut ihmisiä valitsemaan aiempaa aktiivisemmin puolueensa. En osaa sanoa -ryhmä on selkeästi pienentynyt alkuvuodesta.

Työelämägallupiin 1 054 vastannutta ovat työelämässä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä ja työttömiä. Kyselyn tekoaika oli 13.-25.9. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1054) osalta on +- 3,1 %-yksikköä.