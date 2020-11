Media: keskiaikaisiin vaatteisiin pukeutunut puukotti hengiltä ainakin kaksi Kanadassa

Kanadan Quebecissä on paikallismedian tietojen mukaan puukotettu hengiltä ainakin kaksi ihmistä ja haavoitettu viittä, BBC kertoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi ilmoitti sunnuntaina hieman ennen yhtä aamuyöstä paikallista aikaa, että teoista epäilty mies on saatu kiinni ja viety sairaalaan.

Aiemmin poliisi oli käskenyt ihmisiä pysymään sisätiloissa, koska keskiaikaisiin vaatteisiin pukeutuneen miehen oli raportoitu hyökänneen useiden ihmisten kimppuun teräaseen kanssa, BBC kertoo. Ihmisiä on edelleen kehotettu pysymään sisätiloissa.

Hyökkäys tapahtui Quebecin vanhankaupungin ja parlamentin alueella, BBC kertoo. Ensimmäiset ilmoitukset asiasta tehtiin hieman ennen puoli kymmentä lauantai-iltana paikallista aikaa.

Yleisradioyhtiön mukaan paikalla olevat toimittajat ovat tviitanneet kuvia, joissa näkyy poliisien komentopiste parlamenttirakennuksen ulkopuolella.

Kanadan yleisradion CBC:n mukaan poliisin tiedottaja on kertonut, että kiinni otettu epäilty on 20–30-vuotias. Tiedottaja Etienne Doyon ei kertonut, onko mies poliisille entuudestaan tuttu. Hänen mukaansa viisi uhria on viety sairaalaan eritasoisten vammojen takia.