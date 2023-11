”Kannattava satsaus valtiolle” – hallitusta patistetaan edistämään opiskelija-asuntojen rakentamista

Insinööriliitto ja Suomen opiskelija-asunnot SOA peräänkuuluttavat hallitusta pistämään lisäpanoksia opiskelija-asuntorakentamiseen, koska se tuo paitsi töitä rakennusalalle myös verotuloja valtiolle ja koteja kasvavalle opiskelijamäärälle. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Jos hallituksella todella on tavoitteena tehdä työllisyyttä parantavia toimia, rakennusalan tilanteeseen on syytä puuttua pikimmiten. Alan kannalta on tärkeää, että hallitus ryhtyy toimiin ennen työttömyyden merkittävää kasvua, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo patistaa tiedotteessa.

Asuntorakentaminen sakkaa rajusti. Vielä tänä vuonna valmistuu runsaasti asuntoja, mutta työmaiden valmistuttua uusia hankkeita käynnistyy kitsaasti. Asuntorakentamisen alakulo heijastuu alan työllisyyteen.

Opiskelija-asuntoyhteisöillä on suunnitteilla uusia rakennushankkeita, mutta hallituksen kaavailema leikkaus erityisryhmien investointiavustukseen heittää kapuloita rattaisiin.

– Opiskelija-asuntoyhteisöt ovat yleishyödyllisiä toimijoita, joilla ei ole eikä kerry merkittäviä pääomia. Investointiavustus auttaa saamaan hankkeita liikkeelle, Suomen opiskelija-asunnot SOA:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu toteaa.

Hän muistuttaa, että opiskelija-asuntotuotanto on valtiolle kannattava satsaus.

– Yksin opiskelija-asuntohankkeen verokertymä on suurempi kuin valtion maksama avustus. Säästöjä kertyy vain, jos hankkeita ei peruunnu tai markkinaehtoisia syntyy valtion tukemien tilalle. Kumpikaan ei näistä ei nykytilanteessa toteudu, joten takkiin tulee.

ASUNTOJEN tarve ei ole katoamassa, Lehtoruusu muistuttaa. Kaupungistuminen jatkuu ja VTT:n arvion mukaan Suomeen tarvitaan keskimäärin 30 000 uutta asuntoa vuodessa etenkin kasvukeskuksiin.

– Rakennusalan suhdannekuoppa iskee loven tarjontaan. Muutaman vuoden päästä edessä voi olla pula uusista asunnoista, Salo ja Lehtoruusu muistuttavat.

Erityisen haastava asema on opiskelijoilla. Asumistuen leikkaukset supistavat toimeentuloa, mutta kukkarolle sopiva asuminen on kiven alla.

– Opiskelija-asuntojen käyttöasteet hipovat ennätystasoa ja asumistuen leikkaukset lisännevät kysyntää entisestään. Opiskelija-asuntoja tarvitaan lisää, jotta kysyntään voidaan vastata, Lehtoruusu painottaa.

Hallitus lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja ja koulutusta suunnataan etenkin ensimmäistä tutkintoaan suorittaville. Opiskelijamäärä siis kasvaa ja yhä useampi on ensimmäistä tutkintoaan opiskeleva nuori eli opiskelija-asuntojen kohderyhmää.

– Rakennusala on kärsinyt jo pitkään eri kriiseistä lähtien koronapandemiasta ja viimeisimpänä sodasta Euroopassa. Korkojen nousu ja taantuma iskevät jo valmiiksi heikossa hapessa olevaan alaan, Salo toteaa.