Kansa valitsee, mutta suojelupoliisi päättää?

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Näin sanoo perustuslaki. Sen mukaan kansanedustaja on ”velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset”. Lisäksi perustuslain mukaan ”kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan”.

Nämä ovat kiinnostavia lainkohtia, kun ne asettaa rinnakkain sen kanssa, että tiedustelulakeja säätäessään hallitus esittää, että suojelupoliisi tekisi turvallisuusselvityksen uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenistä ja heidän läheisistään. Mikäli selvitys näyttää punaista, paikka tiedusteluvalvontavaliokunnasta saattaisi tulla evätyksi. Kansanedustajan edustajantoimen hoitaminen tulisi siis eräässä mielessä estetyksi.

Ei ole aivan kevyt juttu, että Suomessa poliisi ulottaisi valvovan kouransa aivan parlamentaarisen päätöksenteon ytimeen, eduskuntaan. Samaa ovat hämmästelleet Demokraatin haastattelemat perustuslakiasiantuntijat.

– Säännökset lähtevät kuitenkin siitä, ettei perustuslaissa aseteta kansanedustajille tai valiokuntatyöskentelylle mitään erillisiä kelpoisuustyyppisiä vaatimuksia. Tällaisten erityisvaatimusten asettaminen kansanedustajille on perustuslaille tuntematonta, professori Tuomas Ojanen sanoi Demokraatin verkkolehdelle viime tiistaina.

Kokonaisuutta kannattaa pohtia myös kaukokatseisesti. Suomi on toimiva demokratia, mutta entäs jos kehitys lähtee huonoon suuntaan jossain vaiheessa.

Ojanen kummasteli myös sitä, miten Supo pääsisi vaikuttamaan tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenten valintaan, vaikka valiokunta nimenomaan valvoo Supon toimintaa. Ojasen mukaan perustuslain kannalta olisikin ongelmattominta luopua turvallisuusselvityksistä.

Toisaalta on selvää, että tiedusteluvalvontavaliokuntaan ei voi ketä tahansa hölösuita laittaa ja papereiden on oltava puhtaat. On ymmärrettävää, että jonkinlainen kontrolli olisi ainakin periaatteessa tarpeen.

Puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan puhemies keskustelee tarvittaessa jäseneksi ehdotetun kanssa selvitysten mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä. Toisaalta tämäkin on ongelmallista, sillä puhemies on poliittinen henkilö. Harkinnan antaminen myös vaikkapa eduskunnan korkealle virkamiehelle olisi sekin vallan siirtämistä johonkin muualle.

Entä se, jos tiedusteluvalvontavaliokuntaan haluava kansanedustaja itse pyytäisi turvalisuusselvityksen suojelupoliisilta. Ei käy, sillä kansalainen ei voi itse tällaisia selvityksiä pyytää.

Olisiko siinä vaiheessa hyvä, että Supo seuloo kansanedustajia? Tai olisiko hyvä, jos valiokunnan jäsenillä ei olisi muuta etukäteiskontrollia kuin se, joka normaalisti vallitsee eduskuntaryhmissä?

Poliitikot ovat olleet perin hiljaa pohtiessaan tätä parlamentarismin kannalta keskeistä kysymystä. Ei ihme, sillä moni pelännee joutuvansa epäilyksenalaiseksi ellei suorastaan maanpetturiksi, jos alkaa julkisesti kyseenalaistaa Supon kontrollia.

Asiasta kuitenkin tarvitaan julkista keskustelua, ja sille on erinomaiset syyt. Keskustelun aika on viimeistään nyt. Kysymys tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenyydestä on ratkaistava niin, että sekä perustuslaki että kansalaisten turvallisuus tulevat oikein ja maksimaalisesti huomioiduiksi.