Kansainvälinen vertailu: Suomen eläkejärjestelmä maailman seitsemänneksi paras – sijoitus laski viime vuodesta

Suomen eläkejärjestelmä on sijoittunut seitsemänneksi kansainvälisessä eläkevertailussa. Global Pension Index -vertailussa oli mukana 43 maata, jotka kattavat yli neljän miljardin ihmisen eläketurvan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ensimmäiseksi sijoittui vertailussa ensimmäistä kertaa mukana ollut Islanti, toiseksi Hollanti ja kolmanneksi Tanska.

Suomen kokonaispisteet paranivat hieman viime vuodesta, mutta siitä huolimatta sijoitus laski kaksi sijaa.

Kaikki Pohjoismaat ovat kymmenen parhaan joukossa, Norja viidentenä ja Ruotsi Suomen jälkeen kahdeksantena.

Suomalainen eläketurvan hallinto valittiin jälleen maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi, mutta esimerkiksi eläkkeiden riittävyydessä Suomi on sijalla 13.

Mercer CFA Institute Global Pension Index on vuosittain koottava vertailu, joka on tehty nyt kolmetoista kertaa. Vertailussa arvioidaan eläkejärjestelmiä eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta.

- Ehkä yllättäen Norjalla on Pohjoismaista matalin arvio eläkejärjestelmän kestävyydessä. Vähemmän yllättäen Ruotsin pisteet olivat matalimmat eläkkeiden riittävyydessä. Suomi oli neljäs Pohjoismaa näissä molemmissa osioissa, kertoo Eläketurvakeskuksen suunnitteluosaston päällikkö Ismo Risku tiedotteessa.

Islannissa pitkät työurat

Eläketurvakeskuksen mukaan Islannin työeläkejärjestelmä on Tanskan ja Hollannin lailla täysin rahastoitu. Lisäksi maassa tehdään pitkiä työuria, eläkeikä on 67 vuotta ja ikääntyneiden työllisyysaste on korkea. Myös Islannin vähimmäiseläketurva on hyvällä tasolla.

Vertailun perusteella Suomessa tulisi parantaa minimieläketurvaa ja ikääntyneiden työllisyysastetta sekä nostaa kotitalouksien säästämisastetta ja työeläkemaksujen rahastointiastetta.

Ikääntyneiden eli 55-64-vuotiaiden työllisyysaste on kasvanut Suomessa kymmenen prosenttiyksikköä viime vuosikymmenen aikana.

- Tästä huolimatta se on edelleen selvästi muita Pohjoismaita alhaisempi. Esimerkiksi Ruotsissa ikääntyneiden työllisyysaste oli viime vuonna lähes kymmenen prosenttiyksikköä Suomea korkeampi, Eläketurvakeskuksen tiedotteessa todetaan.