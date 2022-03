Kansainvälisen vastuun messu Turun tuomiokirkossa sunnuntaina – ulkoministeri Pekka Haavisto saarnavieraana

Turun tuomiokirkossa vietetään ensi sunnuntaina ensimmäistä kertaa kansainvälisen vastuun messua. Saarnavieraaksi saapuu ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Hänen saarnavuorostaan sovittiin jo ennen Ukrainan kriisin kärjistymistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Kansainvälinen vastuu on ihmisten tukemista haurailla ja katastrofiherkillä alueilla. Kristittyinä me ajattelemme, että vastuumme tästä maailmasta on yhteinen. Kun yksi ihminen kärsii, mekin kärsimme hänen kanssaan, sanoo tuomiorovasti Aulikki Mäkinen tiedotteessa.

Mäkinen toimii messussa liturgina.

Kolehdilla kerätään hätäapua Ukrainaan Kirkon Ulkomaanavun kautta. Lahjoitusmahdollisuudet löytyvät myös osoitteesta kirkonulkomaanapu.fi.