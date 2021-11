Kansainvälisten sopimusten toimivuus kyseenalaistettiin opposition välikysymysinfossa – Mykkänen: ”Meidän täytyy pystyä näissä poikkeustilanteissa estämään se, että turvapaikkajärjestelmä tuhotaan”

Perussuomalaisten, kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike nyt:n eduskuntaryhmät ovat tänään jättäneet välikysymyksen Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Oppositio katsoo, että hallitus on ollut asiassa ristiriitainen.

Oppositio esittää säädettäväksi välittömästi Suomen lainsäädäntöön hätätilapykälää, jonka nojalla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää laajamittaisen maahantulon tilanteessa kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi.

”Hallitus korostaa, että Suomen on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia niin, että turvapaikkahakemuksen jättämiseen on aina oikeus. Oikeus turvapaikkaan perustuu Geneven pakolaissopimukseen ja EU:n perusoikeuskirjaan. Mikäli tällaiset sopimukset eivät lainkaan jousta tilanteessa, jossa laitonta siirtolaisuutta käytetään hyväksi hybridihyökkäyksessä, on selkänojaa haettava kansainvälisen oikeuden mukaisesta hätätilamenettelystä ja luotava kansallinen laki, jolla voidaan poikkeustilanteessa keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanotto. On joka tapauksessa kyseenalaista tulkita vuonna 1951 hyväksyttyä Geneven sopimusta niin, että se estää perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa turvatun oikeuden valtion toimenpiteisiin kansallisen turvallisuuden vaarantumisen estämiseksi”, välikysymyksessä sanotaan.

Geneven pakolaissopimus on solmittu vuonna 1951. Oikeus turvapaikkaan on ihmisoikeus. Sen takaavat sekä YK:n ihmisoikeusjulistus että EU:n perusoikeuskirja.

Välikysymyksen suhde kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin nousi esiin myös välikysymyksen jättämisen tiedotustilaisuudessa.

– Onko niin, että vaikka maailma muuttuu, niin yli puolivuosisataa sitten täysin toisessa maailmassa tehtyjä kansainvälisiä sopimuksia ei voida päivittää? Osana EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistusta Suomen tulisi yhdessä Euroopan unionin kanssa edistää turvapaikanhakua koskevien kansainvälisten sopimusten päivitystä. Kyse ei ole ihmisoikeuksien rajaamisesta. Kyse on uuden järjestelmän luomisesta, jonka turvin ihmisoikeuksia pystytään tehokkaammin turvaamaan globaalisti ilman laajamittaista järjestelmän hyväksikäyttöä, Liike nytin puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo sanoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan ihmisoikeussopimuksissa ei osattu huomioida Valko-Venäjän kaltaista hybridivaikuttamistilannetta.

– Tyypillisesti itäblokissakin on pyritty pitämään ihmiset väkivalloin sisällä ja nyt tilanne onkin täysin päinvastainen. Itse näen, että tällä hetkellä kansainvälisen oikeuden tulkinta on kyllä menossa siihen suuntaan, että huomataan, että väistämättä valitettavasti tulee tilanteita, jossa turvapaikanhaku kääntyykin irvikuvaksi siitä, mihin se on tarkoitettu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin on tänä vuonna ottanut kantoja, joissa on ymmärretty Espanjan pikakäännytyksiä silloin, kun ihmiset tulevat laittomasti maahan, Mykkänen sanoi.

– Uskon, että tässä tulkinta todella menee siihen, että meidän täytyy pystyä näissä poikkeustilanteissa estämään se, että turvapaikkajärjestelmä tuhotaan. Oikeastaan se vaihtoehto on se, että koko turvapaikanhakujärjestelmä menee mahdottomaksi, hän jatkoi.

– Meillä on muun muassa tasavallan presidentti ja Euroopassa myös monet toimijat viime aikoina puhuneet siitä, että Geneven pakolaissopimus on osiltaan luotu vanhaan maailmaan. Tiedämme, että se on historiallisen aikansa tulos, tehty ja saatu aikaiseksi sodan jälkeen, kun tilanne oli hyvin erilainen, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra jatkoi.

Purran mukaan nykyinen laajamittainen globaali turvapaikkaliike etelästä pohjoiseen on huomattavan erilainen tilanne kuin oli Geneven sopimuksen solmimisen yhteydessä.

– Toisaalta vaikuttaa selvältä, että mikäli tällaista sopimusta nyt tehtäisiin, siitä ei tulisi niin tiukka kuin Geneven pakolaissopimus. Tämä on myöskin akateeminen mielipide tuolla tutkimuskirjallisuudessa, Purra sanoi.

– Mikäli emme onnistu kansallisvaltion tasolla tekemään lainsäädäntöä, joka mahdollista sen, että suvereeni valtio voi itse päättää kuitenkin omasta suojaamisesta, niin silloin tällaisilla järjestelmillä on tapana murentua. Ne murentuvat joko de jure tai sitten de facto eli niitä ei vain noudateta, hän totesi.