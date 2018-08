Kansallisteatterin syksy: Saision trilogian päätös, venäläisjärkäleet, Waltari ja ”Kissani Jugoslavia” vetonauloina

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho ei malttanut olla kauden avaustilaisuudessa piruilematta ikuisuuskysymyksellä. Teatterin pienen näyttämön remontille on saatu valtiovallalta jo vähän kädenojennusta, mutta ison urakan alkamisesta ei vielä ole tietoa. Niinpä salissa ja lämpiössä on hellekesän jäljiltä kuuma kuin pätsissä, joten pääjohtaja pyyteli anteeksi avajaistilaisuuden ilmanalaa ja arveli helpotusta saatavan vasta, kun teatterin väki itse ryhtyy remonttihommiin.

Johtamansa teatterin syysohjelmistosta Myllyaholla ei sitten ollutkaan mitään sarkastista sanottavaa. Hän oli siitä yksiselitteisen innoissaan, ja komealtahan se katalogissa näyttää. On klassikoita uudesti ja perinteisesti tulkittuna, on kotimaisten nykykirjailijoiden menestysromaanien sovituksia nuoremman polven ohjaajien käsittelyssä, on pari hersyvän hauskalta kuulostavaa monologia ja kirsikkana kakun päällä suuren näyttämön ensimmäisenä ensi-iltana Pirkko Saisiolta tilatun musiikkiteatteritrilogian huipennus.

Kotimaisen kirjallisuuden kovaa ydintä

Suuren näyttämön kauden avaava Saision uusi näytelmä ”Musta Saara” porautuu polttavan ajankohtaiseen ja rajuun aiheeseen, koko Euroopassa rehottavaan oikeistopopulismiin. Ei Saisio trilogiansa aiemmissa osissakaan ole tehnyt musiikkiteatteria köykäisellä kädellä, kun kävi ensin läpi Suomen homohistoriaa musiikkinäytelmässä ”Homo!” ja availi sitten Venäjän ideaa, sen menneisyyttä ja nykyisyyttä hirtehisen hauskassa musikaalissa ”Slava-Kunnia!”

Niin kuin jo Slavan ja sen jälkeen ”Koivu ja tähti” -näytelmän, Saision tekstin ohjaa jälleen Laura Jäntti. Ensi-ilta on 12.9.

– Näytelmä antaa äänen niin äärioikeiston toimijoille kuin uhreillekin. Se tarjoaa kovaa asiaa ja kovan väitteen, mutta takana on myös koskettava tarina. Se on kuin matka sirkuksen hajusta keskitysleirin katkuun, Laura Jäntti kiteytti Kansallisen avajaisissa.

Musiikin on säveltänyt Saision toinen tuttu työpari Jussi Tuurna. Pääosissa nähdään sekä kokenutta konkariosastoa kuten Erkki Saarela, Juha Muje, Sinikka Sokka, Ulla Tapaninen ja Tiina Weckström että seuraavien näyttelijäpolvien taitajia talon omasta väestä kuten Kristiina Halttu, Katariina Kaitue, Annika Poijärvi ja Harri Nousiainen.

Pienelle näyttämölle saadaan odotettu näyttämösovitus muutama vuosi sitten niin kotimaisissa kirjamyyntitilastoissa kuin käännösoikeusmarkkinoillakin pankin räjäyttäneestä romaanista ”Kissani Jugoslavia”, jonka on kirjoittanut Suomessa asuva Kosovon albaani Pajtim Statovici. Eva Buchwaldin tekemän dramatisoinnin ohjaa Johanna Freundlich.

– Tämän tekeminen tuli Kansallisteatterin johdon kanssa puheeksi kaksi vuotta sitten, ja siitä lähtien se on muhinut päässäni. On ihanaa päästä tekemään näin mykistävän hienosta teoksesta kantaesitystä, kun siinä saa vapauden itse päättää, miten se näyttämölle laitetaan, vaikka alkutekstiä olemmekin kunnioittaneet. Kissani Jugoslavia on hyvin monitasoinen, yhtäältä silkkaa maagista realismia, toisaalta tiukasti ajan todellisuudessa kiinni, Freundlich totesi.

Kansallisteatterin koko näytäntökauden avaaja on sekin kovaa kotimaista laatua. Essi Rossi ohjaa pienelle näyttämölle vajaan kahden viikon päästä ensi-iltaan tulevan Finlandia-palkitun Leena Krohnin teoksen ”Tainaron”, jonka dramatsoinnin hän on tehnyt yhdessä Iida Hämeen-Anttilan kanssa. Viimeksimainitun äiti Kati Outinen puolestaan nähdään näyttämöllä kaksistaan muusikko Aino Vennan kanssa.

Saision ohella Kansallisteatterin syksyssä täydentyy toinenkin trilogia, kun liikenneonnettomuudessa halvaantuneen näyttelijä Pekka Heikkisen rajua elämänmuutosta kuvannut monologisarja päättyy Lavaklubin puolella. Heikki Huttu-Hiltusen kirjoittamaa ja ohjaamaa sekä Heikkisen esittämää monologia ”Sekunti tunnissa” säestää rouhea musikki: lavalla Heikkisen rinnalla musisoi Hepa Halmeen, Pekko Käpin ja Faarao Pirttikankaan muodostama trio.

Iskunkestävät klassikot

Sekä Kansallisen suurella että pienellä näyttämöllä on luvassa venäläisiäjärkäleitä sieltä iskunkestävimmästä päästä. Paavo Westerberg jatkaa Tshehovin Vanja-enon jälkeen klassikko-ohjaustensa sarjaa Kansallisessa saman kirjailijan ”Kolmella sisarella”, jonka siskostriona nähdään Elena Leeve, Marja Salo ja Emmi Parviainen. Ensi-ilta on 21.11.

Kirjalliselta mittakaavaltaan vieläkin jykevämpi on pienelle näyttämölle marraskuussa tuleva Fjodor Dostojevskin viimeiseksi jäänyt teos ”Karamazovin veljekset”, jota ei suomalaisessa teatterihistoriassa ole ammattiteattereissa tehty kuin kuusi kertaa ja tällä vuosituhannella ei vielä kertaakaan. Sen ohjaa Kansallisteatterssa debytoiva, maakunnissa viime vuosikymmeninä selvää jälkeä tehnyt ja muun muassa Kristian Smedsin aisaparina Kajaanin kaupunginteatteria 2000-luvun alussa valtakunnalliseksi puheenaiheeksi nostamassa ollut Samuli Reunanen. Isä-Karamazovina nähdään Hannu-Pekka Björkman ja tämän poikina Miro Lopperi, Heikki Pitkänen ja Juho Uusitalo.

Kansallisteatterin syksyn kotimaisten klassikoiden kategoriaa edustaa 13.9. ensi-iltaan tuleva, kirjoittajansa Mika Waltarin itse sydämettömäksi komediaksi nimeämä huijaritarina ”Gabriel”. Pienestä nimen virtaviivaistuksesta huolimatta (alkunimi ”Gabriel, tule takaisin”) luvassa on ehtaa epookkiteatteria 1950-luvun ja Waltarin alkuteoksen hengessä. Näin ainakin sanoo ohjaajadebytantti, jolla tosin on jo jonkin verran kokemusta näyttämöiltä. Hän on näet ensi kertaa ammattiteatterissa ohjaava näyttelijä Vesa Vierikko.

Kansallisteatterin Omapohja-näyttämö on syyskaudella pyhitetty tuoreille monologeille. Heini Junkkaala on kirjoittanut ja ohjannut omakohtaisiin kokemuksiinsa perustuvan sooloesityksen ”Homoäiti”, jonka esittää Katja Küttner. Pirjo Määttä puolestaan tulkitsee Irene Ahon ohjaamana kanadalaisen Jennifer Tremblayn haikean koomisen esikoisnäytelmän ”Lista”