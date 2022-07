Kansanedustaja Antero Laukkanen sairastui vakavasti: ”Koen, ettei aikani ole vielä lähteä”

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen on sairastunut vakavasti. Hän kertoo ALS-diagnoosistaan Facebookissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Espoolainen, toisen kauden kansanedustaja Laukkanen kertoo, kuinka liikkuminen on ollut hänelle vaivalloista jo jonkin aikaa.

– Asiaa on tutkittu ja nyt minulla on diagnosoitu motoneuronitauti, ALS. Tauti on parantumaton.

ALS on etenevä lihashermostosairaus, joka rappeuttaa lihasten toimintaa ja hermosoluja. Tautiin ei ole parantavaa lääkehoitoa.

Laukkanen pyytää rukoilemaan hänelle täydellistä parantumista ja toipumista sairaudesta sekä voimia perheelleen ja läheisilleen.

– Koen, ettei aikani ole vielä lähteä tästä ajasta.

Laukkanen sanoo Ylen haastattelussa jatkavansa poliittisissa tehtävissään kautensa loppuun niin pitkään kuin vain fyysisesti jaksaa. Hän ilmoitti jo aiemmin, ettei pyri kolmannelle kaudelle eduskuntaan.