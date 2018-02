Kansanedustaja ärähtää kohun keskellä: ”Yliopistolaisille annettiin vain viisi päivää aikaa kommentoida esitystä”

Tampereen uuden suuryliopiston perustaminen on ajautunut pahasti väärille raiteille, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.

Hänen mukaansa tulevaa yliopistoa hallinnoivan säätiön hallitus ja taustalla vaikuttava Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ovat osoittaneet valmistelussa toistuvaa piittaamattomuutta hyvästä hallintotavasta. Kontula sanoo, että yhdistyvien yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat on jatkuvasti pidetty valmistelusta pimennossa ja ohitettu päätösten valmistelussa.

”Yliopistolaisten mukaan päätöksenteko on ollut ylhäältä päin tulevaa sanelua ja jopa uhkailua. Prosessia on luonnehtinut kiire, ja työn laatu on ollut kehnoa. Viimeisin käänne oli viime viikonloppuna tullut radikaali esitys uuden yliopiston johtosäännöksi. Yliopistolaisille annettiin vain viisi päivää aikaa kommentoida esitystä, sillä johtosäännöstä on tarkoitus päättää jo tulevana lauantaina.”

Viime kädessä kyse onkin siitä, kuka yliopistossa valtaa käyttää.

Kontulan mielestä esitys johtosäännöksi on ongelmallinen, koska se heikentäisi toteutuessaan yliopiston autonomiaa, joka on taattu perustuslaissa ja on tutkimuksen ja opetuksen korkean laadun keskeinen edellytys.

”Viime kädessä kyse onkin siitä, kuka yliopistossa valtaa käyttää. Jos yliopistoyhteisö ei voisi vapaasti valita edustajiaan hallitukseen, yritysmaailman intressit alkavat määrittää tulevan suuryliopiston linjaa.”

Tampereen yliopiston henkilöstö järjestää tänään ulosmarssin vaatimustensa vauhdittamiseksi.

”Yliopistoilla on perustuslain turvaama autonomia. Nyt esitetty johtosääntöluonnos rajoittaisi yliopiston itsehallintoa sekä yliopistoyhteisön kykyä valita hallituksensa jäsenet itse. Tampereen yliopiston kasvattina, entisenä tutkijana sekä pirkanmaalaisena kansanedustajana haluan ilmaista tukeni henkilöstön ja opiskelijoiden vaatimuksille.”