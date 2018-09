Kansanedustaja avautuu Soini-äänestyksen alla: ”Toivon, että päivän uutinen on se, että mahdoton tapahtui”

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamuksesta äänestetään tänään eduskunnassa. Kyse on yksittäistä ministeriä koskevasta epäluottamusesityksestä, mutta hallituspuolueet ovat tehneet siitä koko hallituksen luottamusta koskevan äänestyksen.

Eilen uutisoitiin jo, että osa kokoomusedustajista aikoo äänestää Soinin epäluottamuksen puolesta tämän aborttikantojen vuoksi. Heti perään kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen kertoi, että kokoomus paimensi kokouksessaan koko ryhmän Soinin taakse.

SDP:n kansanedustaja Pilvi Torsti kirjoittaa asetelmasta perjantaina Facebook-tilillään.

”Ymmärrän suuren hallituspuolueen jäsenen lojaalisuutta hallitusta kohtaan silloinkin, kun oma näkemys on jossain asiassa eriävä. Ryhmäkuri on osa pitkäjänteistä päätöksentekokykyä. Toimiva poliittinen kulttuuri edellyttää sitoutumista yhdessä neuvoteltuun ohjelmaan.”

Torsti muistuttaa, että perjantain äänestyksessä ei ole kyse neuvotellusta ohjelmasta.

”On kyse syvemmästä. On kyse perusarvoista. On kyse periaatteista. Sellainen politiikka, jossa perusarvot ja periaatteet eivät tiukassa paikassa määrittele toimintaa, on rikki. Sellainen poliitikko, joka ei tiukassa paikassa uskalla ilmaista kantaansa, heikentää demokratian uskottavuutta.”

Torsti sanoo toivovansa, että päivän uutinen on se, että mahdoton tapahtui.

”Että Suomen eduskunta juuri tässä ajassa, Trumpien ja Orbanien keskellä, näytti suuntaa ja lujaa periaatteellisuutta. Että uskomattoman moni poliitikko uskalsi. Että politiikka kykenee yllättämään kyynisimmät kyvyllään nousta periaatteiden taakse.”