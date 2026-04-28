Kansanedustaja: Ennen vaaleja ”pienituloisten puolustaja”, vaalien jälkeen palkansaajan painajainen

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen muistuttaa kannanotossa, miten perussuomalaiset lupasivat ennen vaaleja, ettei pienituloisilta leikata ja että työntekijöiden oikeuksia puolustetaan. Nyt hallituksen linjaukset kertovat toista.

– Sama puolue on mukana päätöksissä, jotka heikentävät työntekijöiden asemaa ja lisäävät epävarmuutta työelämässä, Viitanen sanoo tiedotteessaan.

– Riikka Purran johdolla perussuomalaiset ovat olleet keskeisesti ajamassa useita työelämän heikennyksiä. Lakko-oikeutta rajoitettiin, työttömyysturvaa leikattiin ja tehtiin niin sanottu palkkakuoppalaki.

– Ihmisten huoleen työpaikan säilymisestä vastattiin helpottamalla irtisanomisia potkulailla, ja määräaikaisten työsuhteiden käyttöä ollaan laajentamassa ilman painavia perusteita.

Lisäksi hallitus rahoittaa Viitasen mukaan omaa politiikkaansa duunarin lompakkoa kurittaen muun muassa poistamalla ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

HÄN muistuttaa, että perussuomalaiset ovat ennen vaaleja niin vaalikoneissa kuin julkisissa kannanotoissaan korostaneet työntekijöiden oikeuksia ja työelämän turvaa.

Hallituksen politiikka kuitenkin kaventaa näitä oikeuksia ja lisää epävarmuutta erityisesti pienituloisten ja epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien keskuudessa.

– On vaikea nähdä tätä muuten kuin niin, että duunaripuolueeksi itsensä nimennyt puolue on kääntänyt selkänsä omille lupauksilleen. Monelle palkansaajalle tämä tarkoittaa arjessa turvattomampaa työelämää ja heikompaa toimeentuloa. Miten voi olla, että ”pienituloisten puolustajista” tuli vaalien jälkeen palkansaajien painajainen?

SDP edellyttää, että työelämäuudistuksia arvioidaan uudelleen ja työntekijöiden oikeuksien heikentäminen lopetetaan.

– Kyse ei ole vain yksittäisistä päätöksistä, vaan suunnasta. Suomi ei tarvitse lisää epävarmuutta työelämään, vaan reiluutta ja luottamusta.