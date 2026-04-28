28.4.2026 07:29 ・ Päivitetty: 28.4.2026 07:29

Kansanedustaja: Ennen vaaleja ”pienituloisten puolustaja”, vaalien jälkeen palkansaajan painajainen

SDP:n Pia Viitanen äänessä eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 9. huhtikuuta 2026.

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen muistuttaa kannanotossa, miten perussuomalaiset lupasivat ennen vaaleja, ettei pienituloisilta leikata ja että työntekijöiden oikeuksia puolustetaan. Nyt hallituksen linjaukset kertovat toista.

Demokraatti

Demokraatti

– Sama puolue on mukana päätöksissä, jotka heikentävät työntekijöiden asemaa ja lisäävät epävarmuutta työelämässä, Viitanen sanoo tiedotteessaan.

– Riikka Purran johdolla perussuomalaiset ovat olleet keskeisesti ajamassa useita työelämän heikennyksiä. Lakko-oikeutta rajoitettiin, työttömyysturvaa leikattiin ja tehtiin niin sanottu palkkakuoppalaki.

– Ihmisten huoleen työpaikan säilymisestä vastattiin helpottamalla irtisanomisia potkulailla, ja määräaikaisten työsuhteiden käyttöä ollaan laajentamassa ilman painavia perusteita.

Lisäksi hallitus rahoittaa Viitasen mukaan omaa politiikkaansa duunarin lompakkoa kurittaen muun muassa poistamalla ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden.

HÄN muistuttaa, että perussuomalaiset ovat ennen vaaleja niin vaalikoneissa kuin julkisissa kannanotoissaan korostaneet työntekijöiden oikeuksia ja työelämän turvaa.

Hallituksen politiikka kuitenkin kaventaa näitä oikeuksia ja lisää epävarmuutta erityisesti pienituloisten ja epävarmoissa työsuhteissa työskentelevien keskuudessa.

Lisää aiheesta

Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille

– On vaikea nähdä tätä muuten kuin niin, että duunaripuolueeksi itsensä nimennyt puolue on kääntänyt selkänsä omille lupauksilleen. Monelle palkansaajalle tämä tarkoittaa arjessa turvattomampaa työelämää ja heikompaa toimeentuloa. Miten voi olla, että ”pienituloisten puolustajista” tuli vaalien jälkeen palkansaajien painajainen?

SDP edellyttää, että työelämäuudistuksia arvioidaan uudelleen ja työntekijöiden oikeuksien heikentäminen lopetetaan.

– Kyse ei ole vain yksittäisistä päätöksistä, vaan suunnasta. Suomi ei tarvitse lisää epävarmuutta työelämään, vaan reiluutta ja luottamusta.

Lisää aiheesta

Päätoimittajalta

27.4.2026 09:15

Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
27.4.2026
Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
27.4.2026
Arvio: Tarvitsemme utopioita pelastaaksemme itsemme ja planeettamme
Lue lisää

Pekka Tuuri

Kolumnit
26.4.2026
Eduskunnassa istuu pian kansanedustaja, jonka kampanjan tehokkain työntekijä ei koskaan nukkunut
Lue lisää

