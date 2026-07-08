Kansanedustaja: Rahaa ei ole, paitsi pääministerin lähipiirille – Garden-sotku rapauttaa luottamusta koko päätöksentekoon

SDP:n kansanedustaja Saku Nikkasen mukaan pääministeri Petteri Orpon (kok.) viime viikolla antamat vastaukset Garden-hallihankkeen epäselvyyksistä eivät vakuuta. Demokraatti Demokraatti

– Koko ajan nousee uutta tietoa siitä, mitä kulisseissa on tapahtunut, Nikkanen sanoo kannanotossaan.

– Eduskunnan tulee saada oikeat ja riittävät tiedot voidakseen arvioida ministereiden ja hallituksen toimintaa. Siksi SDP:n vaatima pääministerin ilmoitus eduskunnalle on enemmän kuin perusteltu.

Nikkasen mukaan esiin nousseet epäselvyydet eivät ainakaan vahvista suomalaisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon tai sen avoimuuteen. Tilanne näyttäytyy ristiriitaisena myös siksi, että suomalaisille on läpi hallituskauden toistettu, että valtiontalouden tilanne on hankala ja rahaa ei ole.

– Yhtenä leikkauskohteena ovat olleet kunnille tärkeät liikuntapaikkarakentamisen tuet, jotka on leikattu puoleen eli noin 15 miljoonaan euroon.

TIEDOTTEESSA muistutetaan, että leikkausten myötä moni valmis liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelma on jäänyt toteutumatta – aikana, jolloin rakennusala kärvistelee eri puolilla Suomea töiden puutteessa ja suomalaiset liikkuvat vähemmän kuin koskaan.

– On selvää, että tässä tilanteessa 35 miljoonan euron kädenojennus pääministerin lähipiirille epäselvin perustein tuntuu vähintäänkin epäoikeudenmukaiselta, Nikkanen kommentoi. Lisää aiheesta Valtiovarainministeriö: Garden-hallihankkeen takausriskit arvioitiin liian suuriksi SDP vaatii Helsingin hallisotkusta pääministerin ilmoitusta

– Suuria areenoitakin toki tarvitaan, ja ne ovat aiemminkin saaneet erityistukea, mutta tukien tulee aina olla läpinäkyvästi valmisteltuja ja kestää kriittistä tarkastelua.