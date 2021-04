Kansanedustaja haluaa lakimuutoksen voimaan mahdollisimman pian: ”Härski toiminta on jatkunut kausityöntekijöiden kohdalla liian kauan”

SDP:n kansanedustaja Paula Werning pitää tärkeänä, että lakimuutos koskien ulkomaalaisten kausityöntekijöiden oikeusturvaa astuu voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys on osa sen laajaa toimintaohjelmaa, jolla puututaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön. DEMOKRAATTI Demokraatti

Laissa säädettäisiin muun muassa marjankerääjien sekä tämän alan toimijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi laki velvoittaisi noudattamaan valvontaa sekä ottamaan vastuu velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamuksista.

”On oikeus ja kohtuus, että näihin epäkohtiin puututaan vihdoin tarkemmin. Härski toiminta on jatkunut kausityöntekijöiden kohdalla liian kauan. Esimerkiksi jatkossa maksun veloittaminen luonnontuotteiden kerääjien rekrytointia koskevista palveluista kiellettäisiin”, Werning huomauttaa tiedotteessaan.

”Kuten työministeri Tuula Haatainen on todennut, jatkossa uhri saa enemmän suojaa ja hyväksikäyttöön syyllistyvän työnantajan tilanne tehdään tiukemmaksi. Kausityöntekijöiden kohdalla harmaa talous kukoistaa siksi, että se on taloudellisesti erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Ja tähän nyt on tarkoitus puuttua viranomaisvalvontaa lisäämällä.”

Werningin mukaan kausityöntekijöiden tarve maassamme on laajasti todettu.

”Ei ole kenenkään etu, että marjat pilaantuvat, koska työvoimaa ei ole saatavilla. Pelkästään Kymenlaaksossa kausityöntekijöiden tarve on lähes tuhat henkilöä, ja kun mennään vähän ylemmäs Etelä-Savoon, niin tarve kasvaa moninkertaisesti. Eikä ole oikein, että näitä maallemme elintärkeitä työntekijöitä riistetään.”

Werningin mukaan kausityöntekijät eivät ole uhka suomalaisille työntekijöille ja myös heitä tarvitaan lisää, mutta ilman kausityöntekijöitä satoja ei saada korjattua ajallaan.