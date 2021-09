Kansanedustaja haluaa rajoittaa lihan mainontaa

Kansanedustaja Mai Kivelä (vas.) on jättänyt toimenpidealoitteen ilmastohaitallisen mainonnan rajoittamiseksi Suomessa. Rajoituksen tulisi Kivelän mukaan koskea vähintään ilmastohaitallisimpia tuotteita, kuten fossiilisia polttoaineita ja lihaa.

”Onkin aiheellista pohtia valtiotason rajoitustoimia ilmastohaitallisen mainonnan rajoittamiseksi, kuten joidenkin muiden haitallisten tuotteiden mainonnan kanssa on tehty. Esimerkkeinä tällaisista selkeästi ilmastohaitallisista hyödykekategorioista ovat fossiiliset polttoaineet ja liha”, aloitteessa todetaan.

– On absurdia, että tässä ajassa, kun fossiilisista polttoaineista pitäisi kiireellisesti päästä eroon ihmisten ja elonkehän suojelemiseksi, näitä polttoaineita saa vielä aktiivisesti markkinoida ja mainostaa ihmisille, Kivelä toteaa tiedotteessaan.

Ilmasto kuumenee tuoreen YK:n raportin mukaan nykytoimilla 2,7 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Tämä tulee aiheuttamaan YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin mukaan suunnatonta ihmishenkien ja -yhteisöjen menettämistä.

– Ilmaston kuumenemisen tärkeimpiä syitä on fossiilisten polttoaineiden edelleen jatkuva käyttäminen. Myös lihankulutuksen voimakkaan negatiivinen ilmastovaikutus on selkeästi osoitettu. Samaan aikaan on täysin sallittua kannustaa ja ohjata ihmisiä ympäristökriisiä kiihdyttävään kuluttamiseen, Kivelä ihmettelee.